Швидкий сніданок "по-домашньому" — простий рецепт, який підкорить кожного

Швидкий сніданок "по-домашньому", який не набридає ніколи
Втомилися від звичайних бутербродів чи каш на сніданок? Спробуйте цей універсальний рецепт домашнього сніданку, який готується швидко, а смакує всім без винятку. Простий сніданок з батона, яєць та адигейського сиру, вам точно сподобається і ви будете із задоволенням його готувати для своєї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- батон — 12 скибочок;
- сир адигейський — 150 г;
- сіль та перець, спеції за смаком;
- кріп.
Спосіб приготування
Нарізати батон на скибочки. Збити яйця з сіллю, перцем, спеціями за смаком, тертим сиром і подрібненою зеленню. Викласти начинку на кожен шматочок батона.
Розігріти вершкове масло, викласти бутерброди начинкою вниз. Обсмажити до рум’яності сиру, потім перевернути і обсмажити другий бік до рум’яності батона.
Варіант: використовувати різноманітну начинку — додати слайси печериць, інші види сиру, ковбасу чи шинку.
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