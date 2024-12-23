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Швидкий сніданок "по-домашньому", який не набридає ніколи

23 грудня 2024 06:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкий сніданок "по-домашньому" — простий рецепт, який підкорить кожного
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Втомилися від звичайних бутербродів чи каш на сніданок? Спробуйте цей універсальний рецепт домашнього сніданку, який готується швидко, а смакує всім без винятку. Простий сніданок з батона, яєць та адигейського сиру, вам точно сподобається і ви будете із задоволенням його готувати для своєї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • батон — 12 скибочок;
  • сир адигейський — 150 г;
  • сіль та перець, спеції за смаком;
  • кріп.

Спосіб приготування

Нарізати батон на скибочки. Збити яйця з сіллю, перцем, спеціями за смаком, тертим сиром і подрібненою зеленню. Викласти начинку на кожен шматочок батона.

Розігріти вершкове масло, викласти бутерброди начинкою вниз. Обсмажити до рум’яності сиру, потім перевернути і обсмажити другий бік до рум’яності батона.

що приготувати на сніданок
Готова. страва. Фото: smachnenke.com.ua

Варіант: використовувати різноманітну начинку — додати слайси печериць, інші види сиру, ковбасу чи шинку.

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