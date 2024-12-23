Швидкий сніданок "по-домашньому" — простий рецепт, який підкорить кожного

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Втомилися від звичайних бутербродів чи каш на сніданок? Спробуйте цей універсальний рецепт домашнього сніданку, який готується швидко, а смакує всім без винятку. Простий сніданок з батона, яєць та адигейського сиру, вам точно сподобається і ви будете із задоволенням його готувати для своєї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

батон — 12 скибочок;

сир адигейський — 150 г;

сіль та перець, спеції за смаком;

кріп.

Спосіб приготування

Нарізати батон на скибочки. Збити яйця з сіллю, перцем, спеціями за смаком, тертим сиром і подрібненою зеленню. Викласти начинку на кожен шматочок батона.

Розігріти вершкове масло, викласти бутерброди начинкою вниз. Обсмажити до рум’яності сиру, потім перевернути і обсмажити другий бік до рум’яності батона.

Готова. страва. Фото: smachnenke.com.ua

Варіант: використовувати різноманітну начинку — додати слайси печериць, інші види сиру, ковбасу чи шинку.

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