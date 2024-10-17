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Быстрый и полезный завтрак — сэндвич-круассан с овощами от Клопотенко

17 октября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сэндвич-круассан с овощами от Клопотенко на завтрак — пошаговый рецепт
Круассан с овощами. Фото: klopotenko.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите вкусный и полезный завтрак в считанные минуты? Сэндвич-круассан с овощами от Клопотенко — это быстрый и легкий рецепт, который станет отличным стартом вашего дня.

Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

  • 1 огурец;
  • 2 круасана;
  • 1 томат;
  • 1 синяя луковица;
  • 2 веточки петрушки;
  • 2 ст. л. густого белого йогурта;
  • 4 листа салата;
  • 4 ч. л. горчицы в зернах.

Способ приготовления

Возьмите два круассана и аккуратно разрежьте их посередине, не разрезая до конца. Овощи и зелень тщательно промойте и высушите.

круасан на завтрак
Круассан без начинки. Фото: Freepik

В миске смешайте 2 столовых ложки йогурта с мелко нарезанной петрушкой. Смажьте этой смесью внутреннюю часть круассанов.

Огурец нарежьте тонкими продолговатыми кружочками, томат — ломтиками, а лук — тонкими полукольцами.

Внутрь каждого круассана положите по два листа салата. Добавьте нарезанные огурцы, выложите сверху ломтики томатов и полукольца лука. По желанию добавьте по 2 чайные ложки горчицы и немного посолите по вкусу.

Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку через пять минут.

Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.

Евгений Клопотенко рецепты бутерброд идея для завтрака круассаны

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