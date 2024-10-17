Сэндвич-круассан с овощами от Клопотенко на завтрак — пошаговый рецепт

Быстрый и полезный завтрак — сэндвич-круассан с овощами от Клопотенко
Хотите вкусный и полезный завтрак в считанные минуты? Сэндвич-круассан с овощами от Клопотенко — это быстрый и легкий рецепт, который станет отличным стартом вашего дня.
Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- 1 огурец;
- 2 круасана;
- 1 томат;
- 1 синяя луковица;
- 2 веточки петрушки;
- 2 ст. л. густого белого йогурта;
- 4 листа салата;
- 4 ч. л. горчицы в зернах.
Способ приготовления
Возьмите два круассана и аккуратно разрежьте их посередине, не разрезая до конца. Овощи и зелень тщательно промойте и высушите.
В миске смешайте 2 столовых ложки йогурта с мелко нарезанной петрушкой. Смажьте этой смесью внутреннюю часть круассанов.
Огурец нарежьте тонкими продолговатыми кружочками, томат — ломтиками, а лук — тонкими полукольцами.
Внутрь каждого круассана положите по два листа салата. Добавьте нарезанные огурцы, выложите сверху ломтики томатов и полукольца лука. По желанию добавьте по 2 чайные ложки горчицы и немного посолите по вкусу.
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