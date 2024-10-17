Сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка на сніданок — покроковий рецепт

Швидкий та корисний сніданок — сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка
Хочете смачний та корисний сніданок за лічені хвилини? Сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка — це швидкий і легкий рецепт, який стане чудовим стартом вашого дня.
Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка.
Вам знадобиться:
- 1 огірок;
- 2 круасани;
- 1 томат;
- 1 синя цибулина;
- 2 гілочки петрушки;
- 2 ст. л. густого білого йогурту;
- 4 листа салату;
- 4 ч. л. гірчиці в зернах.
Спосіб приготування
Візьміть два круасани та акуратно розріжте їх посередині, не розрізаючи до кінця. Овочі та зелень ретельно помийте та висушіть.
У мисці змішайте 2 столові ложки йогурту з дрібно нарізаною петрушкою. Змастіть цією сумішшю внутрішню частину круасанів.
Огірок наріжте тонкими продовгуватими кружальцями, томат — скибками, а цибулю — тонкими півкільцями.
Всередину кожного круасана покладіть по два листки салату. Додайте нарізані огірки, зверху викладіть скибки томатів та півкільця цибулі. За бажанням, додайте по 2 чайні ложки гірчиці та трохи посоліть за смаком.
Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.
Або приготуйте намазку з баклажанів до смаку, як гриби, ідеальна закуска.
Читайте Новини.LIVE!