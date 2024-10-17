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Швидкий та корисний сніданок — сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка

17 жовтня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка на сніданок — покроковий рецепт
Круасан з овочами. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете смачний та корисний сніданок за лічені хвилини? Сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка — це швидкий і легкий рецепт, який стане чудовим стартом вашого дня. 

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка

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Вам знадобиться: 

  • 1 огірок;
  • 2 круасани;
  • 1 томат;
  • 1 синя цибулина;
  • 2 гілочки петрушки;
  • 2 ст. л. густого білого йогурту;
  • 4 листа салату;
  • 4 ч. л. гірчиці в зернах.

Спосіб приготування 

Візьміть два круасани та акуратно розріжте їх посередині, не розрізаючи до кінця. Овочі та зелень ретельно помийте та висушіть.

круассан на сніданок
Круасан без начинки. Фото: Freepik

У мисці змішайте 2 столові ложки йогурту з дрібно нарізаною петрушкою. Змастіть цією сумішшю внутрішню частину круасанів.

Огірок наріжте тонкими продовгуватими кружальцями, томат — скибками, а цибулю — тонкими півкільцями.

Всередину кожного круасана покладіть по два листки салату. Додайте нарізані огірки, зверху викладіть скибки томатів та півкільця цибулі. За бажанням, додайте по 2 чайні ложки гірчиці та трохи посоліть за смаком.

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

Або приготуйте намазку з баклажанів до смаку, як гриби, ідеальна закуска.

Євген Клопотенко рецепти бутерброд ідея для сніданку круасани

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