Сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка на сніданок — покроковий рецепт

Круасан з овочами. Фото: klopotenko.com

Хочете смачний та корисний сніданок за лічені хвилини? Сендвіч-круасан з овочами від Клопотенка — це швидкий і легкий рецепт, який стане чудовим стартом вашого дня.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться:

1 огірок;

2 круасани;

1 томат;

1 синя цибулина;

2 гілочки петрушки;

2 ст. л. густого білого йогурту;

4 листа салату;

4 ч. л. гірчиці в зернах.

Спосіб приготування

Візьміть два круасани та акуратно розріжте їх посередині, не розрізаючи до кінця. Овочі та зелень ретельно помийте та висушіть.

Круасан без начинки. Фото: Freepik

У мисці змішайте 2 столові ложки йогурту з дрібно нарізаною петрушкою. Змастіть цією сумішшю внутрішню частину круасанів.

Огірок наріжте тонкими продовгуватими кружальцями, томат — скибками, а цибулю — тонкими півкільцями.

Всередину кожного круасана покладіть по два листки салату. Додайте нарізані огірки, зверху викладіть скибки томатів та півкільця цибулі. За бажанням, додайте по 2 чайні ложки гірчиці та трохи посоліть за смаком.

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