Быстрый жульен с курицей и грибами на сковороде — простой и вкусный рецепт

Жульен с курицей и грибами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жульен с курицей и грибами — это идеальное сочетание вкуса и простоты. Приготовьте его на сковороде всего за несколько минут и наслаждайтесь ресторанным блюдом дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

куриное филе — 300 г;

шампиньоны — 500 г;

сливки 20% — 130 мл;

твердый сыр — 120 г;

соль, перец — по вкусу;

Способ приготовления

Очистить грибы и нарезать их крупными кусками. Разогреть сковородку, добавить немного масла и кусок масла. Жарить грибы до полного испарения жидкости.

Шампиньоны на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать куриное филе кусочками размером с половину спичечного коробка. Вынуть грибы из сковородки, добавить еще кусок масла и обжарить мясо до золотистой корочки.

Жаренная курица. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вернуть грибы к мясу. Влить сливки, приправить солью, перцем и специями по вкусу.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовить до загустения соуса. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и тушить еще 7 минут.

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