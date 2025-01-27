Быстрый жульен с курицей и грибами на сковороде — простой и вкусный рецепт

Быстрый и вкусный жульен с курицей и грибами на сковороде
Жульен с курицей и грибами — это идеальное сочетание вкуса и простоты. Приготовьте его на сковороде всего за несколько минут и наслаждайтесь ресторанным блюдом дома.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300 г;
- шампиньоны — 500 г;
- сливки 20% — 130 мл;
- твердый сыр — 120 г;
- соль, перец — по вкусу;
Способ приготовления
Очистить грибы и нарезать их крупными кусками. Разогреть сковородку, добавить немного масла и кусок масла. Жарить грибы до полного испарения жидкости.
Нарезать куриное филе кусочками размером с половину спичечного коробка. Вынуть грибы из сковородки, добавить еще кусок масла и обжарить мясо до золотистой корочки.
Вернуть грибы к мясу. Влить сливки, приправить солью, перцем и специями по вкусу.
Готовить до загустения соуса. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и тушить еще 7 минут.
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