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Быстрый и вкусный жульен с курицей и грибами на сковороде

27 января 2025 20:34
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрый жульен с курицей и грибами на сковороде — простой и вкусный рецепт
Жульен с курицей и грибами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Жульен с курицей и грибами — это идеальное сочетание вкуса и простоты. Приготовьте его на сковороде всего за несколько минут и наслаждайтесь ресторанным блюдом дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится: 

  • куриное филе — 300 г;
  • шампиньоны — 500 г;
  • сливки 20% — 130 мл;
  • твердый сыр — 120 г;
  • соль, перец — по вкусу;

Способ приготовления

Очистить грибы и нарезать их крупными кусками. Разогреть сковородку, добавить немного масла и кусок масла. Жарить грибы до полного испарения жидкости.

как приготовить жульен
Шампиньоны на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать куриное филе кусочками размером с половину спичечного коробка. Вынуть грибы из сковородки, добавить еще кусок масла и обжарить мясо до золотистой корочки.

вкусный жульен
Жаренная курица. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вернуть грибы к мясу. Влить сливки, приправить солью, перцем и специями по вкусу.

жульен рецепт с сыром
Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовить до загустения соуса. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и тушить еще 7 минут.

Ранее мы писали рецепт сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

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20:45 Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия "тупостью"

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