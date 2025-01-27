Швидкий жульєн з куркою та грибами на пательні — простий і смачний рецепт

Жульєн з куркою та грибами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жульєн з куркою та грибами — це ідеальне поєднання смаку та простоти. Приготуйте його на пательні всього за кілька хвилин і насолоджуйтеся ресторанною стравою вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 300 г;

печериці — 500 г;

вершки 20% — 130 мл;

твердий сир — 120 г;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Очистити гриби та нарізати їх великими шматками. Розігріти сковорідку, додати трохи олії та шматок масла. Смажити гриби до повного випаровування рідини.

Печериці на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати куряче філе шматочками розміром із половину сірникової коробки. Вийняти гриби зі сковорідки, додати ще шматок масла та обсмажити м’ясо до золотистої скоринки.

Смажена курка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Повернути гриби до м’яса. Влити вершки, приправити сіллю, перцем і спеціями за смаком.

Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готувати до загустіння соусу. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та тушкувати ще 7 хвилин.

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