Швидкий жульєн з куркою та грибами на пательні — простий і смачний рецепт

Швидкий та смачний жульєн з куркою та грибами на пательні
Жульєн з куркою та грибами — це ідеальне поєднання смаку та простоти. Приготуйте його на пательні всього за кілька хвилин і насолоджуйтеся ресторанною стравою вдома.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300 г;
- печериці — 500 г;
- вершки 20% — 130 мл;
- твердий сир — 120 г;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Очистити гриби та нарізати їх великими шматками. Розігріти сковорідку, додати трохи олії та шматок масла. Смажити гриби до повного випаровування рідини.
Нарізати куряче філе шматочками розміром із половину сірникової коробки. Вийняти гриби зі сковорідки, додати ще шматок масла та обсмажити м’ясо до золотистої скоринки.
Повернути гриби до м’яса. Влити вершки, приправити сіллю, перцем і спеціями за смаком.
Готувати до загустіння соусу. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та тушкувати ще 7 хвилин.
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