Сельский холодец прозрачен, как слеза — старинный гуцульский рецепт

Домашний холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Холодец, прозрачный, как горный источник, — давнее гуцульское блюдо, которое готовили с душой на каждый праздник. Раскрываем все тонкости рецепта, чтоб вы смогли сделать этот кулинарный шедевр у себя на кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

1 рулька вместе с копытцем;

кусок головы свиньи;

кусок курицы;

пара шкурок;

морковь 2 шт.;

лук 2 шт.;

чеснок 4-5 зубчиков;

вода;

соль 1 ст. л. или по вкусу;

перец 1 ч. л. или по вкусу.

Способ приготовления

Свинину (рульку, голову), курицу и шкурки предварительно замочить в воде на ночь, после чего слить воду и тщательно промыть мясо. Залить новую порцию воды и довести до кипения. Промыть мясо несколько раз, внимательно очищая каждый кусочек. В большую кастрюлю выложить подготовленное мясо и залить водой так, чтобы она покрывала его на 10 см. Довести до кипения на сильном огне, снять пену, убавить огонь и добавить соль. Варить около двух часов, периодически снимая образующийся на поверхности жир.

Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в кастрюлю очищенные морковь и лук, продолжать варить. Проверить по вкусу и, при необходимости, добавить еще соли или перца. Когда бульон сварится, вынуть мясо и овощи. В бульон добавить измельченный чеснок, чуть-чуть соли и перца, довести до кипения.

Свиная рулька. Фото: gospodynka.com.ua

Мясо размельчить на небольшие кусочки и разложить в глубокие тарелки или формы. Морковь порезать кольцами, а зелень мелко нашинковать. Распределить по тарелкам вместе с мясом.

Приготовление холодца. Фото: gospodynka.com.ua

Бульон процедить через сито или марлю, чтобы убрать мелкие частицы, и залить им подготовленное мясо. Если бульон кажется жирным, лишнюю жирность можно убрать бумажными полотенцами.

Готовый холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый холодец оставить в прохладном месте на сутки, чтобы он хорошо застыл.

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