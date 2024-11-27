Сільський холодець прозорий, як сльоза — старовинний гуцульський рецепт

Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Холодець, прозорий, як гірське джерело, — давня гуцульська страва, яку готували з душею на кожне свято. Розкриваємо всі тонкощі рецепта, щоб ви змогли створити цей кулінарний шедевр у себе на кухні.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

1 рулька разом з копитцем;

шматок голови свині;

шматок курки;

пару шкірок;

морква 2 шт.;

цибуля 2 шт.;

часник 4-5 зубчиків;

вода;

сіль 1 ст. л. або за смаком;

перець 1 ч. л. або за смаком.

Спосіб приготування

Свинину (рульку, голову), курку та шкірки попередньо замочити у воді на ніч, після чого злити воду й ретельно промити м’ясо. Залити нову порцію води та довести до кипіння. Промити м’ясо кілька разів, уважно очищаючи кожен шматочок. У велику каструлю викласти підготовлене м’ясо й залити водою так, щоб вона покривала його на 10 см. Довести до кипіння на сильному вогні, зняти піну, зменшити вогонь і додати сіль. Варити близько 2 годин, періодично знімаючи жир, що утворюється на поверхні.

Приготування бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Додати в каструлю очищені моркву та цибулю, продовжувати варити. Перевірити на смак і, за потреби, додати ще солі або перцю. Коли бульйон звариться, дістати м’ясо й овочі. До бульйону додати подрібнений часник, трохи солі й перцю, довести до кипіння.

Свиняча рулька. Фото: gospodynka.com.ua

М’ясо подрібнити на невеликі шматочки та розкласти в глибокі тарілки або форми. Моркву нарізати кільцями, а зелень дрібно нашаткувати. Розподілити по тарілках разом із м’ясом.

Приготування холодця. Фото: gospodynka.com.ua

Бульйон процідити через сито або марлю, щоб прибрати дрібні часточки, і залити ним підготовлене м’ясо. Якщо бульйон здається жирним, зайву жирність можна прибрати паперовими рушниками.

Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий холодець залишити в прохолодному місці на добу, щоб він добре застиг.

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