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Сільський холодець прозорий як сльоза — давній гуцульський рецепт

27 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сільський холодець прозорий, як сльоза — старовинний гуцульський рецепт
Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Холодець, прозорий, як гірське джерело, — давня гуцульська страва, яку готували з душею на кожне свято. Розкриваємо всі тонкощі рецепта, щоб ви змогли створити цей кулінарний шедевр у себе на кухні. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 1 рулька разом з копитцем;
  • шматок голови свині;
  • шматок курки;
  • пару шкірок;
  • морква 2 шт.;
  • цибуля 2 шт.;
  • часник 4-5 зубчиків;
  • вода;
  • сіль 1 ст. л. або за смаком;
  • перець 1 ч. л. або за смаком.

Спосіб приготування 

Свинину (рульку, голову), курку та шкірки попередньо замочити у воді на ніч, після чого злити воду й ретельно промити м’ясо. Залити нову порцію води та довести до кипіння. Промити м’ясо кілька разів, уважно очищаючи кожен шматочок. У велику каструлю викласти підготовлене м’ясо й залити водою так, щоб вона покривала його на 10 см. Довести до кипіння на сильному вогні, зняти піну, зменшити вогонь і додати сіль. Варити близько 2 годин, періодично знімаючи жир, що утворюється на поверхні.

як приготувати прозорий холодець
Приготування бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Додати в каструлю очищені моркву та цибулю, продовжувати варити. Перевірити на смак і, за потреби, додати ще солі або перцю. Коли бульйон звариться, дістати м’ясо й овочі. До бульйону додати подрібнений часник, трохи солі й перцю, довести до кипіння.

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Свиняча рулька. Фото: gospodynka.com.ua

М’ясо подрібнити на невеликі шматочки та розкласти в глибокі тарілки або форми. Моркву нарізати кільцями, а зелень дрібно нашаткувати. Розподілити по тарілках разом із м’ясом.

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Приготування холодця. Фото: gospodynka.com.ua

Бульйон процідити через сито або марлю, щоб прибрати дрібні часточки, і залити ним підготовлене м’ясо. Якщо бульйон здається жирним, зайву жирність можна прибрати паперовими рушниками.

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Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий холодець залишити в прохолодному місці на добу, щоб він добре застиг.

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