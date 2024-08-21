Семейный соленый пирог по-украински – пошаговый рецепт

Семейный соленый пирог по-украински — когда не знаете, что приготовить на ужин или обед
Семейный соленый пирог по-украински — это настоящее спасение, когда не знаете, что приготовить на ужин или обед. Сочная начинка из простых ингредиентов, завернутая в нежное тесто, делает это блюдо идеальным для любого случая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим с Людмилой.
Вам понадобится (для блинов):
- яйца 4 шт;
- мука 130 г;
- сахар 1 чайная ложка;
- щепотка соли;
- молоко 250 мл;
- растительное масло 30 мл.
Ингредиенты для начинки:
- свиной фарш 300 г;
- помидоры 6 шт;
- твердый творог 200 г;
- сметана 400 г;
- зелень, соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
К яйцам добавить соль, сахар и перемешать. Постепенно добавить муку. Добавить 200 мл молока и подсолнечного масла.
Из этого теста пожарить блины. Для пирога понадобится около 10 блинов.
Теперь приготовим начинку. Обжарить лук, добавить фарш, соль и специи.
Берем форму для выпечки, на блинчик наносим сметану, фарш, помидоры и накрываем блином. Делаем так, пока не закончатся блины.
Сверху натереть сыр. Запекать при 200 ºС в течение 20-25 минут.
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