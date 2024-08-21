Семейный соленый пирог по-украински – пошаговый рецепт

Соленый пирог. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Семейный соленый пирог по-украински — это настоящее спасение, когда не знаете, что приготовить на ужин или обед. Сочная начинка из простых ингредиентов, завернутая в нежное тесто, делает это блюдо идеальным для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим с Людмилой.

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Вам понадобится (для блинов):

яйца 4 шт;

мука 130 г;

сахар 1 чайная ложка;

щепотка соли;

молоко 250 мл;

растительное масло 30 мл.

Ингредиенты для начинки:

свиной фарш 300 г;

помидоры 6 шт;

твердый творог 200 г;

сметана 400 г;

зелень, соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль, сахар и перемешать. Постепенно добавить муку. Добавить 200 мл молока и подсолнечного масла.

Тесто для блинов. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Из этого теста пожарить блины. Для пирога понадобится около 10 блинов.

Блинчики для пирога. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Теперь приготовим начинку. Обжарить лук, добавить фарш, соль и специи.

Фарш и лук. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Берем форму для выпечки, на блинчик наносим сметану, фарш, помидоры и накрываем блином. Делаем так, пока не закончатся блины.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Сверху натереть сыр. Запекать при 200 ºС в течение 20-25 минут.

Пирог с фаршем. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

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