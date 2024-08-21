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Сімейний солоний пиріг по-українськи — коли не знаєте що приготувати на вечерю або обід

21 серпня 2024 19:30
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сімейний солоний пиріг по-українськи — покроковий рецепт
Солоний пиріг. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сімейний солоний пиріг по-українськи — це справжній порятунок, коли не знаєте, що приготувати на вечерю або обід. Соковита начинка з простих інгредієнтів, загорнута в ніжне тісто, робить цю страву ідеальною для будь-якої нагоди. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо з Людмилою

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Вам знадобиться (для млинців): 

  • яйця 4 шт;
  • борошно 130 г;
  • цукор 1 чайна ложка;
  • дрібка солі;
  • молоко 250 мл;
  • олія 30 мл.

Інгредієнти для начинки:

  • свинячий фарш 300 г;
  • помідори 6 шт;
  • твердий сир 200 г;
  • сметана 400 г;
  • зелень, сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування 

До яєць додати сіль, цукр та перемішати. Поступово додати борошно. Додати 200 мл молока та соняшникової олії. 

рецепт солоного пирога
Тісто для млинців. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

З цього тіста посмажити млинців. Для пирога знадобиться близько 10 млинців. 

млинцевий пиріг рецепт
Млинці для пирога. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Тепер приготуємо начинку. Обсмажити цибулю, додати фарш, сіль та спеції. 

солоний пирог на вечерю
Фарш та цибуля. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Беремо форму для випікання, на млинець наносимо сметану, фарш, помідори та накриваємо млинцем. Робимо так, поки не закінчаться млинці. 

пиріг з фаршем рецепт
Приготування пирога. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Зверху натерти твердий сир. Запікати при 200 ºС протягом 20-25 хвилин. 

пирріг з фаршем та сиром
Пиріг з фаршем. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

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рецепти лайфхаки Вечеря пиріг обід

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