Сімейний солоний пиріг по-українськи — покроковий рецепт

Сімейний солоний пиріг по-українськи — коли не знаєте що приготувати на вечерю або обід
Сімейний солоний пиріг по-українськи — це справжній порятунок, коли не знаєте, що приготувати на вечерю або обід. Соковита начинка з простих інгредієнтів, загорнута в ніжне тісто, робить цю страву ідеальною для будь-якої нагоди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо з Людмилою.
Вам знадобиться (для млинців):
- яйця 4 шт;
- борошно 130 г;
- цукор 1 чайна ложка;
- дрібка солі;
- молоко 250 мл;
- олія 30 мл.
Інгредієнти для начинки:
- свинячий фарш 300 г;
- помідори 6 шт;
- твердий сир 200 г;
- сметана 400 г;
- зелень, сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування
До яєць додати сіль, цукр та перемішати. Поступово додати борошно. Додати 200 мл молока та соняшникової олії.
З цього тіста посмажити млинців. Для пирога знадобиться близько 10 млинців.
Тепер приготуємо начинку. Обсмажити цибулю, додати фарш, сіль та спеції.
Беремо форму для випікання, на млинець наносимо сметану, фарш, помідори та накриваємо млинцем. Робимо так, поки не закінчаться млинці.
Зверху натерти твердий сир. Запікати при 200 ºС протягом 20-25 хвилин.
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