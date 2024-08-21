Сімейний солоний пиріг по-українськи — покроковий рецепт

Солоний пиріг. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Сімейний солоний пиріг по-українськи — це справжній порятунок, коли не знаєте, що приготувати на вечерю або обід. Соковита начинка з простих інгредієнтів, загорнута в ніжне тісто, робить цю страву ідеальною для будь-якої нагоди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо з Людмилою.

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Вам знадобиться (для млинців):

яйця 4 шт;

борошно 130 г;

цукор 1 чайна ложка;

дрібка солі;

молоко 250 мл;

олія 30 мл.

Інгредієнти для начинки:

свинячий фарш 300 г;

помідори 6 шт;

твердий сир 200 г;

сметана 400 г;

зелень, сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукр та перемішати. Поступово додати борошно. Додати 200 мл молока та соняшникової олії.

Тісто для млинців. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

З цього тіста посмажити млинців. Для пирога знадобиться близько 10 млинців.

Млинці для пирога. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Тепер приготуємо начинку. Обсмажити цибулю, додати фарш, сіль та спеції.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Беремо форму для випікання, на млинець наносимо сметану, фарш, помідори та накриваємо млинцем. Робимо так, поки не закінчаться млинці.

Приготування пирога. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

Зверху натерти твердий сир. Запікати при 200 ºС протягом 20-25 хвилин.

Пиріг з фаршем. Фото: YouTube @ProstiRetseptyShorts

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