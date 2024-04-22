Как покрасить яйца на Пасху синей капустой — пошаговая инструкция

Синие мраморные крашенки на Пасху — понадобится кочан синей капусты
Это два способа окрашивания яиц на Пасху. Цвет получается очень красивый и насыщенный. Они непременно станут украшением вашего праздничного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Для окрашивания в краснокачанной (фиолетовой) капусте вам понадобится:
- вода около 1 л;
- качан капусты 1/2шт. (500 г);
- яйца (белые) 8 шт;
- соль 1 ст.л;
- уксус 9% 1 ст.л;
- кастрюля на 1,5-2 л.
Для "мраморных" яйц вам понадобится:
- вода около 1 л;
- яйца (белые) 8 шт;
- шелуха желтого и красного лука;
- соль 1 ст.л;
- уксус 9% 1 ст.л;
- кастрюля на 1,5-2 л;
- чай каркаде 60 г;
- белая бумага 2 листа;
- веревка.
Способ приготовления
Капусту нарезаем и укладываем в кастрюлю слоями перекладывая яйца.
Наливаем воду и добавляем уксус с солью. Ставим на огонь. С момента закипания варим 10-15 мин.
Убираем с огня и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.
Утром достаем из отвара и при желании смазываем растительным маслом для блеска.
Способ приготовления "мраморных" яиц
Луковую шелуху и бумагу измельчаем и смешиваем. Каждое яйцо окунаем в воду, затем в смесь шелухи и бумаги, кладем в заранее подготовленную марлю и плотно завязываем веревкой.
В кастрюлю высыпаем каркаде, сверху кладём яйца. Добавляем соль, уксус и заливаем водой.
Ставим на огонь. С момента закипания варим 10-15 мин. Убираем с огня и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.
Вынимаем яйца, снимаем марлю, очищаем и натираем растительным маслом для блеска.
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