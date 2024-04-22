Как покрасить яйца на Пасху синей капустой — пошаговая инструкция

Пасхальные яйца. Фото: YouTube @evadaren

Это два способа окрашивания яиц на Пасху. Цвет получается очень красивый и насыщенный. Они непременно станут украшением вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Для окрашивания в краснокачанной (фиолетовой) капусте вам понадобится:

вода около 1 л;

качан капусты 1/2шт. (500 г);

яйца (белые) 8 шт;

соль 1 ст.л;

уксус 9% 1 ст.л;

кастрюля на 1,5-2 л.

Для "мраморных" яйц вам понадобится:

вода около 1 л;

яйца (белые) 8 шт;

шелуха желтого и красного лука;

соль 1 ст.л;

уксус 9% 1 ст.л;

кастрюля на 1,5-2 л;

чай каркаде 60 г;

белая бумага 2 листа;

веревка.

Способ приготовления

Капусту нарезаем и укладываем в кастрюлю слоями перекладывая яйца.

Синяя капуста. Фото: YouTube @evadaren

Наливаем воду и добавляем уксус с солью. Ставим на огонь. С момента закипания варим 10-15 мин.

Яйца и капуста. Фото: YouTube @evadaren

Убираем с огня и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.

Яйца в капусте. Фото: YouTube @evadaren

Утром достаем из отвара и при желании смазываем растительным маслом для блеска.

Способ приготовления "мраморных" яиц

Луковую шелуху и бумагу измельчаем и смешиваем. Каждое яйцо окунаем в воду, затем в смесь шелухи и бумаги, кладем в заранее подготовленную марлю и плотно завязываем веревкой.

Луковая шелуха. Фото: YouTube @evadaren

В кастрюлю высыпаем каркаде, сверху кладём яйца. Добавляем соль, уксус и заливаем водой.

Яйца в марле. Фото: YouTube @evadaren

Ставим на огонь. С момента закипания варим 10-15 мин. Убираем с огня и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.

Яйца в шелухе. Фото: YouTube @evadaren

Вынимаем яйца, снимаем марлю, очищаем и натираем растительным маслом для блеска.

Пасхальные яйца. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали, как покрасить яйца куркумой — натуральные писанки к Пасхе.

Еще мы рассказывали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.