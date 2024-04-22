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Синие мраморные крашенки на Пасху — понадобится кочан синей капусты

22 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как покрасить яйца на Пасху синей капустой — пошаговая инструкция
Пасхальные яйца. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это два способа окрашивания яиц на Пасху. Цвет получается очень красивый и насыщенный. Они непременно станут украшением вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Для окрашивания в краснокачанной (фиолетовой) капусте вам понадобится:

  • вода около 1 л;
  • качан капусты 1/2шт. (500 г);
  • яйца (белые) 8 шт;
  • соль 1 ст.л;
  • уксус 9% 1 ст.л;
  • кастрюля на 1,5-2 л.

Для "мраморных" яйц вам понадобится:

  • вода около 1 л;
  • яйца (белые) 8 шт;
  • шелуха желтого и красного лука;
  • соль 1 ст.л;
  • уксус 9% 1 ст.л;
  • кастрюля на 1,5-2 л;
  • чай каркаде 60 г;
  • белая бумага 2 листа;
  • веревка. 

Способ приготовления 

Капусту нарезаем и укладываем в кастрюлю слоями перекладывая яйца. 

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Синяя капуста. Фото: YouTube @evadaren

Наливаем воду и добавляем уксус с солью. Ставим на огонь. С момента закипания варим 10-15 мин. 

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Яйца и капуста. Фото: YouTube @evadaren

Убираем с огня и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.

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Яйца в капусте. Фото: YouTube @evadaren

Утром достаем из отвара и при желании смазываем растительным маслом для блеска.

Способ приготовления "мраморных" яиц

Луковую шелуху и бумагу измельчаем и смешиваем. Каждое яйцо окунаем в воду, затем в смесь шелухи и бумаги, кладем в заранее подготовленную марлю и плотно завязываем веревкой.

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Луковая шелуха. Фото: YouTube @evadaren

В кастрюлю высыпаем каркаде, сверху кладём яйца. Добавляем соль, уксус и заливаем водой.

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Яйца в марле. Фото: YouTube @evadaren

Ставим на огонь. С момента закипания варим 10-15 мин. Убираем с огня и оставляем на 4 часа, а лучше на ночь.

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Яйца в шелухе. Фото: YouTube @evadaren

Вынимаем яйца, снимаем марлю, очищаем и натираем растительным маслом для блеска.

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Пасхальные яйца. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали, как покрасить яйца куркумой — натуральные писанки к Пасхе. 

Еще мы рассказывали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

рецепты
лайфхаки
Пасха
яйца
пасхальная корзина

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