Як пофарбувати яйця на Великдень блакитною капустою — покрокова інструкція

Сині мармурові писанки на Великдень — знадобиться качан синьої капусти
Це два способи фарбування яєць на Великдень. Колір виходить дуже гарний та насичений. Вони неодмінно стануть прикрасою вашого святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Для фарбування в червонокачанній (фіолетовій) капусті вам знадобиться:
- вода близько 1 л;
- качан капусти 1/2шт. (500 г);
- яйця (білі) 8 шт.;
- сіль 1 ст.л;
- оцет 9% 1 ст.
- каструля на 1,5-2 л.
Для "мармурових" яєць вам знадобиться:
- вода близько 1 л;
- яйця (білі) 8 шт.;
- лушпиння жовтої та червоної цибулі;
- сіль 1 ст.л;
- оцет 9% 1 ст.
- каструля на 1,5-2 л;
- чай каркаде 60 г;
- білий папір 2 аркуші;
- мотузка.
Спосіб приготування
Капусту нарізаємо і укладаємо в каструлю шарами, перекладаючи яйця.
Наливаємо воду і додаємо оцет із сіллю. Ставимо на вогонь. З моменту закипання варимо 10-15 хв.
Забираємо з вогню та залишаємо на 4 години, а краще на ніч.
Вранці дістаємо з відвару і при бажанні змащуємо олією для блиску.
Спосіб приготування "мармурових" яєць
Цибулеве лушпиння і папір подрібнюємо і змішуємо. Кожне яйце занурюємо у воду, потім у суміш лушпиння та паперу, кладемо в заздалегідь підготовлену марлю і щільно зав'язуємо мотузкою.
У каструлю висипаємо каркаде, зверху кладемо яйця. Додаємо сіль, оцет та заливаємо водою.
Ставимо на вогонь. З моменту закипання варимо 10-15 хв. Забираємо з вогню та залишаємо на 4 години, а краще на ніч.
Виймаємо яйця, знімаємо марлю, очищаємо і натираємо олією для блиску.
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