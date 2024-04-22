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Сині мармурові писанки на Великдень — знадобиться качан синьої капусти

22 квітня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як пофарбувати яйця на Великдень блакитною капустою — покрокова інструкція
Великодні яйця. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це два способи фарбування яєць на Великдень. Колір виходить дуже гарний та насичений. Вони неодмінно стануть прикрасою вашого святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Для фарбування в червонокачанній (фіолетовій) капусті вам знадобиться:

  • вода близько 1 л;
  • качан капусти 1/2шт. (500 г);
  • яйця (білі) 8 шт.;
  • сіль 1 ст.л;
  • оцет 9% 1 ст.
  • каструля на 1,5-2 л.

Для "мармурових" яєць вам знадобиться:

  • вода близько 1 л;
  • яйця (білі) 8 шт.;
  • лушпиння жовтої та червоної цибулі;
  • сіль 1 ст.л;
  • оцет 9% 1 ст.
  • каструля на 1,5-2 л;
  • чай каркаде 60 г;
  • білий папір 2 аркуші;
  • мотузка.

Спосіб приготування

Капусту нарізаємо і укладаємо в каструлю шарами, перекладаючи яйця.

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Синя капуста. Фото: YouTube @evadaren

Наливаємо воду і додаємо оцет із сіллю. Ставимо на вогонь. З моменту закипання варимо 10-15 хв.

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Яйця та капуста. Фото: YouTube @evadaren

Забираємо з вогню та залишаємо на 4 години, а краще на ніч.

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Яйця в капусті. Фото: YouTube @evadaren

Вранці дістаємо з відвару і при бажанні змащуємо олією для блиску.

Спосіб приготування "мармурових" яєць

Цибулеве лушпиння і папір подрібнюємо і змішуємо. Кожне яйце занурюємо у воду, потім у суміш лушпиння та паперу, кладемо в заздалегідь підготовлену марлю і щільно зав'язуємо мотузкою.

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Цибулева лушпайка. Фото: YouTube @evadaren

У каструлю висипаємо каркаде, зверху кладемо яйця. Додаємо сіль, оцет та заливаємо водою.

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Яйця у марлі. Фото: YouTube @evadaren

Ставимо на вогонь. З моменту закипання варимо 10-15 хв. Забираємо з вогню та залишаємо на 4 години, а краще на ніч.

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Яйця в лушпиння. Фото: YouTube @evadaren

Виймаємо яйця, знімаємо марлю, очищаємо і натираємо олією для блиску.

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Великодні яйця. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, як пофарбувати яйця куркумою – натуральні писанки до Великодня.

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рецепти
лайфхаки
Великдень
яйця
великодній кошик

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