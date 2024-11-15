Ленивый хачапур на завтрак за 5 минут – быстрый рецепт

Сыр, молоко и яйца — ленивый хачапури на завтрак за 5 минут
Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Ленивый хачапури из простых ингредиентов, таких как сыр, молоко и яйца, станет отличным выбором! Сытное блюдо всего за 5 минут — идеальное начало вашего дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр 300 г;
- молоко 200 мл.;
- соль 1 ч.л.;
- яйца 2 шт.;
- мука 200 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
В миску с молоком добавить соль, разбить яйца и взбить смесь венчиком. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к молоку, хорошо перемешать.
Сыр натереть на большой терке, всыпать в тесто и тщательно смешать. В сковороде разогреть растительное масло, равномерно выложить на дно тесто с сыром.
Обжарить хачапури по бокам по 7-8 минут на огне ниже среднего, накрыв крышкой.
Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.
Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.
Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.
Обратите внимание на готовящиеся тыквенные деруны — попробуйте на завтрак, не пожалеете.
Читайте Новини.LIVE!