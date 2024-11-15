Ленивый хачапур на завтрак за 5 минут – быстрый рецепт

Хачапури на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Ленивый хачапури из простых ингредиентов, таких как сыр, молоко и яйца, станет отличным выбором! Сытное блюдо всего за 5 минут — идеальное начало вашего дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сыр 300 г;

молоко 200 мл.;

соль 1 ч.л.;

яйца 2 шт.;

мука 200 г;

разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

В миску с молоком добавить соль, разбить яйца и взбить смесь венчиком. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к молоку, хорошо перемешать.

Сыр натереть на большой терке, всыпать в тесто и тщательно смешать. В сковороде разогреть растительное масло, равномерно выложить на дно тесто с сыром.

Обжарить хачапури по бокам по 7-8 минут на огне ниже среднего, накрыв крышкой.

Хачапури на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

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