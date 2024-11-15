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Сыр, молоко и яйца — ленивый хачапури на завтрак за 5 минут

15 ноября 2024 06:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивый хачапур на завтрак за 5 минут – быстрый рецепт
Хачапури на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Ленивый хачапури из простых ингредиентов, таких как сыр, молоко и яйца, станет отличным выбором! Сытное блюдо всего за 5 минут — идеальное начало вашего дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сыр 300 г;
  • молоко 200 мл.;
  • соль 1 ч.л.;
  • яйца 2 шт.;
  • мука 200 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

В миску с молоком добавить соль, разбить яйца и взбить смесь венчиком. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к молоку, хорошо перемешать.

Сыр натереть на большой терке, всыпать в тесто и тщательно смешать. В сковороде разогреть растительное масло, равномерно выложить на дно тесто с сыром.

Обжарить хачапури по бокам по 7-8 минут на огне ниже среднего, накрыв крышкой.

как приготовить хачапури на завтрак
Хачапури на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

Обратите внимание на готовящиеся тыквенные деруны — попробуйте на завтрак, не пожалеете.

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