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Сир, молоко та яйця — ледачий хачапурі на сніданок за 5 хвилин

15 листопада 2024 06:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лінивий хачапурі на сніданок за 5 хвилин — швидкий рецепт
Хачапурі на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Ледачий хачапурі з простих інгредієнтів, таких як сир, молоко та яйця, стане чудовим вибором! Ситна страва всього за 5 хвилин — ідеальний початок вашого дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • сир 300 г;
  • молоко 200 мл.;
  • сіль 1 ч.л.;
  • яйця 2 шт.;
  • борошно 200 г;
  • розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

У миску з молоком додати сіль, розбити яйця і збити суміш віночком. Борошно з’єднати з розпушувачем і додати до молока, добре перемішати.

Сир натерти на великій тертці, всипати в тісто і ретельно змішати. У сковороді розігріти олію, рівномірно викласти на дно тісто з сиром.

Обсмажити хачапурі з обох боків по 7-8 хвилин на вогні нижче середнього, накривши кришкою.

як приготувати хачапурі на сніданок
Хачапурі на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

Зверніть увагу на гарбузові деруни, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пошкодуєте.

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