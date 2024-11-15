Лінивий хачапурі на сніданок за 5 хвилин — швидкий рецепт

Сир, молоко та яйця — ледачий хачапурі на сніданок за 5 хвилин
Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Ледачий хачапурі з простих інгредієнтів, таких як сир, молоко та яйця, стане чудовим вибором! Ситна страва всього за 5 хвилин — ідеальний початок вашого дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 300 г;
- молоко 200 мл.;
- сіль 1 ч.л.;
- яйця 2 шт.;
- борошно 200 г;
- розпушувач 1 ч.л.
Спосіб приготування
У миску з молоком додати сіль, розбити яйця і збити суміш віночком. Борошно з’єднати з розпушувачем і додати до молока, добре перемішати.
Сир натерти на великій тертці, всипати в тісто і ретельно змішати. У сковороді розігріти олію, рівномірно викласти на дно тісто з сиром.
Обсмажити хачапурі з обох боків по 7-8 хвилин на вогні нижче середнього, накривши кришкою.
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