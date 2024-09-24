Сырая аджика из красного перца – быстрый рецепт всего за 15 минут

Сырая аджика из красного перца — всего 15 минут на приготовление
Приготовьте сырую аджику из красного перца всего за 15 минут. Простой, быстрый и ароматный рецепт, который отлично подойдет к мясным и овощным блюдам.
Рецепт опубликовали Днепр Регион.
Вам понадобится:
- 1,5 кг красного перца или раунды;
- 3-4 шт. горького перца;
- 2 ст л соли;
- 6 ст л сахара;
- 200-300 г уксуса;
- 2 головки чеснока.
Способ приготовления
У красного сладкого перца удалить плодоножку и семена. У горького перца отрезать только плодоножку, оставив семена.
Чеснок почистить. Пропустить через мясорубку красный и горький перец вместе с чесноком.
В полученную массу добавить соль, сахар и уксус, тщательно перемешать.
Переложить смесь в предварительно простерилизованные банки. Хранить заготовку в холодильнике.
Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.
Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.
Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.
Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.
Читайте Новини.LIVE!