Сырая аджика из красного перца – быстрый рецепт всего за 15 минут

Острый перец. Фото: Freepik

Приготовьте сырую аджику из красного перца всего за 15 минут. Простой, быстрый и ароматный рецепт, который отлично подойдет к мясным и овощным блюдам.

Рецепт опубликовали Днепр Регион.

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Вам понадобится:

1,5 кг красного перца или раунды;

3-4 шт. горького перца;

2 ст л соли;

6 ст л сахара;

200-300 г уксуса;

2 головки чеснока.

Способ приготовления

У красного сладкого перца удалить плодоножку и семена. У горького перца отрезать только плодоножку, оставив семена.

Чеснок почистить. Пропустить через мясорубку красный и горький перец вместе с чесноком.

Аджика с перцем. Фото: Freepik

В полученную массу добавить соль, сахар и уксус, тщательно перемешать.

Переложить смесь в предварительно простерилизованные банки. Хранить заготовку в холодильнике.

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