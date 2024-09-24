Сира аджика з червоного перцю — швидкий рецепт всього за 15 хвилин

Сира аджика з червоного перцю — всього 15 хвилин на приготування
Приготуйте сиру аджику з червоного перцю всього за 15 хвилин. Простий, швидкий і ароматний рецепт, який чудово підійде до м'ясних та овочевих страв.
Рецепт опублікували Дніпро Регіон.
Вам знадобиться:
- 1,5 кг червоного перцю або ратунди;
- 3-4 шт. гіркого перцю;
- 2 ст л солі;
- 6 ст л цукру;
- 200-300 г оцту;
- 2 головки часника.
Спосіб приготування
У червоного солодкого перцю видалити плодоніжку та насіння. У гіркого перцю відрізати лише плодоніжку, залишивши насіння.
Часник почистити. Пропустити через м'ясорубку червоний і гіркий перець разом із часником.
До отриманої маси додати сіль, цукор та оцет, ретельно перемішати.
Перекласти суміш у заздалегідь простерилізовані банки. Зберігати заготовку в холодильнику.
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