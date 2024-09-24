Сира аджика з червоного перцю — швидкий рецепт всього за 15 хвилин

Гострий перець. Фото: Freepik

Приготуйте сиру аджику з червоного перцю всього за 15 хвилин. Простий, швидкий і ароматний рецепт, який чудово підійде до м'ясних та овочевих страв.

Рецепт опублікували Дніпро Регіон.

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Вам знадобиться:

1,5 кг червоного перцю або ратунди;

3-4 шт. гіркого перцю;

2 ст л солі;

6 ст л цукру;

200-300 г оцту;

2 головки часника.

Спосіб приготування

У червоного солодкого перцю видалити плодоніжку та насіння. У гіркого перцю відрізати лише плодоніжку, залишивши насіння.

Часник почистити. Пропустити через м'ясорубку червоний і гіркий перець разом із часником.

Аджика з перцем. Фото: Freepik

До отриманої маси додати сіль, цукор та оцет, ретельно перемішати.

Перекласти суміш у заздалегідь простерилізовані банки. Зберігати заготовку в холодильнику.

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