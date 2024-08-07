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Сырая аджика с перцем чили — быстрый рецепт самой вкусной аджики в домашних условиях

7 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сырая аджика с перцем чили — быстрый рецепт самой вкусной аджики в домашних условиях
Сырый аджик с перцем чили. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот быстрый рецепт сырой аджики с перцем чили поможет вам приготовить самую вкусную приправу прямо у себя дома. Острая, ароматная и очень простая в приготовлении, эта аджика станет идеальным дополнением к любому блюду. Попытайтесь сделать ее самостоятельно и убедитесь, насколько легко и быстро это можно сделать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 1 кг томатов;
  • 1 кг болгарского перца;
  • 100 г чеснока (4 средних головки);
  • 100 г перца чили (6 шт.);
  • 20 г соли (1 ст. л. без горки);
  • 20 г сахара (1 ст. л. без горки);
  • 80 мл уксуса (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.).

Способ приготовления

Моем, нарезаем перец и томаты. Будьте внимательны, вес перца и томатов указан без всего лишнего. Чистим чеснок, разрезаем зубчик вдоль и удаляем серединку. Остроту аджики можно контролировать, добавляя больше или меньше чеснока и перца чили.

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Помидоры и перец. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарезаем острый перец чили. Измельчаем все это с помощью мясорубки или блендера.

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Перец и помидоры. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаем в миску, добавляем сахар, соль и уксус.

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Приготовление аджики. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хорошо перемешиваем, чтобы растворить соль и сахар. Убираем пенку с помощью ложки.

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Сырая аджика. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разливаем аджику по баночкам, закрываем крышками. Такую аджику можно хранить в холодильнике до 1 года.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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