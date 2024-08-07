Сырая аджика с перцем чили — быстрый рецепт самой вкусной аджики в домашних условиях

Сырый аджик с перцем чили. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Этот быстрый рецепт сырой аджики с перцем чили поможет вам приготовить самую вкусную приправу прямо у себя дома. Острая, ароматная и очень простая в приготовлении, эта аджика станет идеальным дополнением к любому блюду. Попытайтесь сделать ее самостоятельно и убедитесь, насколько легко и быстро это можно сделать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

1 кг томатов;

1 кг болгарского перца;

100 г чеснока (4 средних головки);

100 г перца чили (6 шт.);

20 г соли (1 ст. л. без горки);

20 г сахара (1 ст. л. без горки);

80 мл уксуса (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.).

Способ приготовления

Моем, нарезаем перец и томаты. Будьте внимательны, вес перца и томатов указан без всего лишнего. Чистим чеснок, разрезаем зубчик вдоль и удаляем серединку. Остроту аджики можно контролировать, добавляя больше или меньше чеснока и перца чили.

Помидоры и перец. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарезаем острый перец чили. Измельчаем все это с помощью мясорубки или блендера.

Перец и помидоры. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаем в миску, добавляем сахар, соль и уксус.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хорошо перемешиваем, чтобы растворить соль и сахар. Убираем пенку с помощью ложки.

Сырая аджика. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разливаем аджику по баночкам, закрываем крышками. Такую аджику можно хранить в холодильнике до 1 года.

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