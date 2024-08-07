Сира аджика з перцем чилі — швидкий рецепт найсмачнішої аджики в домашніх умовах

Сира аджика з перцем чилі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Цей швидкий рецепт сирої аджики з перцем чилі допоможе вам приготувати найсмачнішу приправу прямо у себе вдома. Гостра, ароматна та надзвичайно проста у приготуванні, ця аджика стане ідеальним доповненням до будь-якої страви. Спробуйте зробити її самостійно і переконайтеся, наскільки легко і швидко це можна зробити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

1 кг томатів;

1 кг болгарського перцю;

100 г часнику (4 середні головки);

100 г перцю чилі (6 шт.);

20 г солі (1 ст. л. без гірки);

20 г цукру (1 ст. л. без гірки);

80 мл оцту (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.).

Спосіб приготування

Миємо, нарізаємо перець та томати. Будьте уважні, вага перцю та томатів вказана без всього зайвого. Чистимо часник, розрізаємо зубчик вздовж та видаляємо серединку. Гостроту аджики можна контролювати, додаючи більше або менше часнику та перцю чилі.

Помідори та перець. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарізаємо гострий перець чилі. Подрібнюємо все це за допомогою мʼясорубки або блендеру.

Перець та помідори. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаємо в миску, додаємо цукор, сіль та оцет.

Приготування аджики. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добре перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися. Прибираємо пінку за допомогою ложки.

Сира аджика. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розливаємо аджику по баночкам, закриваємо кришками. Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.

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