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Сира аджика з перцем чилі — швидкий рецепт найсмачнішої аджики в домашніх умовах

7 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сира аджика з перцем чилі — швидкий рецепт найсмачнішої аджики в домашніх умовах
Сира аджика з перцем чилі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей швидкий рецепт сирої аджики з перцем чилі допоможе вам приготувати найсмачнішу приправу прямо у себе вдома. Гостра, ароматна та надзвичайно проста у приготуванні, ця аджика стане ідеальним доповненням до будь-якої страви. Спробуйте зробити її самостійно і переконайтеся, наскільки легко і швидко це можна зробити. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг томатів;
  • 1 кг болгарського перцю;
  • 100 г часнику (4 середні головки);
  • 100 г перцю чилі (6 шт.);
  • 20 г солі (1 ст. л. без гірки);
  • 20 г цукру (1 ст. л. без гірки);
  • 80 мл оцту (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.). 

Спосіб приготування 

Миємо, нарізаємо перець та томати. Будьте уважні, вага перцю та томатів вказана без всього зайвого.  Чистимо часник, розрізаємо зубчик вздовж та видаляємо серединку. Гостроту аджики можна контролювати, додаючи більше або менше часнику та перцю чилі.

пригоутвання сирої аджики рецепт
Помідори та перець. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарізаємо гострий перець чилі. Подрібнюємо все це за допомогою мʼясорубки або блендеру.

реецпт сирої аджики
Перець та помідори. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаємо в миску, додаємо цукор, сіль та оцет.

сира аджика з помідорів та перців
Приготування аджики. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добре перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися.  Прибираємо пінку за допомогою ложки. 

рецепт сирої аджики з перцем
Сира аджика. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розливаємо аджику по баночкам, закриваємо кришками.  Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

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