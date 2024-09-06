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Сырная галета с помидорами и брынзой на завтрак — простой рецепт пирога

6 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сырная галета с помидорами и брынзой на завтрак – пошаговый рецепт.
Сырная галета с помидорами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте приготовить вкусную творожную галету с помидорами и брынзой на завтрак. Этот простой рецепт пирога не займет много времени, но подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие. Нежный творог, сочные помидоры и ароматная брынза создадут идеальное сочетание для начала дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука 150 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • творог 100 г;
  • сливочный творог 100 г;
  • помидор 1 шт;
  • брынза 100 г;
  • соль;
  • перец;
  • итальянские травы.

Для соуса:

  • чеснок;
  • масло;
  • укроп.

Способ приготовления

К муки натереть охлажденное сливочное масло и перетереть все в крошку. Масло можно предварительно положить в морозильник на 20 минут.

рецепт сырной галеты
Мука и масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить творог и замесить тесто. Положить в холодильник на 1 час. Раскатать тесто в лепешку толщиной до 1 см. Перед укладкой начинки переложить лепешку на противень.

сырное тесто для галеты
Приготовление галеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смазать тесто маслом, оставляя 2 см от края. Выложить кольцами нарезанные помидоры. Края теста завернуть.

рецепт творожной галеты на завтрак
Сырная галета с помидорами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Посолить, поперчить и выпекать в духовке 30 мин. при температуре 180 °C.

вкусная творожная галета на завтрак
Сына галета. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

После выпечки посыпать пирог мелко натертой брынзой и полить чесночным соусом. Для приготовления соуса взбить чеснок, укроп и растительное масло.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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