Сырная галета с помидорами и брынзой на завтрак – пошаговый рецепт.

Сырная галета с помидорами и брынзой на завтрак — простой рецепт пирога
Попробуйте приготовить вкусную творожную галету с помидорами и брынзой на завтрак. Этот простой рецепт пирога не займет много времени, но подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие. Нежный творог, сочные помидоры и ароматная брынза создадут идеальное сочетание для начала дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- мука 150 г;
- сливочное масло 100 г;
- творог 100 г;
- сливочный творог 100 г;
- помидор 1 шт;
- брынза 100 г;
- соль;
- перец;
- итальянские травы.
Для соуса:
- чеснок;
- масло;
- укроп.
Способ приготовления
К муки натереть охлажденное сливочное масло и перетереть все в крошку. Масло можно предварительно положить в морозильник на 20 минут.
Добавить творог и замесить тесто. Положить в холодильник на 1 час. Раскатать тесто в лепешку толщиной до 1 см. Перед укладкой начинки переложить лепешку на противень.
Смазать тесто маслом, оставляя 2 см от края. Выложить кольцами нарезанные помидоры. Края теста завернуть.
Посолить, поперчить и выпекать в духовке 30 мин. при температуре 180 °C.
После выпечки посыпать пирог мелко натертой брынзой и полить чесночным соусом. Для приготовления соуса взбить чеснок, укроп и растительное масло.
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