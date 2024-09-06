Сырная галета с помидорами и брынзой на завтрак – пошаговый рецепт.

Сырная галета с помидорами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Попробуйте приготовить вкусную творожную галету с помидорами и брынзой на завтрак. Этот простой рецепт пирога не займет много времени, но подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие. Нежный творог, сочные помидоры и ароматная брынза создадут идеальное сочетание для начала дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

мука 150 г;

сливочное масло 100 г;

творог 100 г;

сливочный творог 100 г;

помидор 1 шт;

брынза 100 г;

соль;

перец;

итальянские травы.

Для соуса:

чеснок;

масло;

укроп.

Способ приготовления

К муки натереть охлажденное сливочное масло и перетереть все в крошку. Масло можно предварительно положить в морозильник на 20 минут.

Мука и масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить творог и замесить тесто. Положить в холодильник на 1 час. Раскатать тесто в лепешку толщиной до 1 см. Перед укладкой начинки переложить лепешку на противень.

Приготовление галеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смазать тесто маслом, оставляя 2 см от края. Выложить кольцами нарезанные помидоры. Края теста завернуть.

Сырная галета с помидорами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Посолить, поперчить и выпекать в духовке 30 мин. при температуре 180 °C.

Сына галета. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

После выпечки посыпать пирог мелко натертой брынзой и полить чесночным соусом. Для приготовления соуса взбить чеснок, укроп и растительное масло.

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