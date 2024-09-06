Сирна галета з помідорами та бринзою на сніданок — покроковий рецепт.

Сирна галета з помідорами. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Спробуйте приготувати смачну сирну галету з помідорами та бринзою на сніданок. Цей простий рецепт пирога не займе багато часу, але подарує вам справжнє гастрономічне задоволення. Ніжний сир, соковиті помідори та ароматна бринза створять ідеальне поєднання для початку дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

борошно 150 г;

вершкове масло 100 г;

кисломолочний сир 100 г;

вершковий сир 100 г;

помідор 1 шт.;

бринза 100 г;

сіль;

перець;

італійські трави.

Для соусу:

часник;

олія;

кріп.

Спосіб приготування

До борошна натерти охолоджене вершкове масло і перетерти все в крихту. Масло можна попередньо покласти в морозильник на 20 хвилин.

Борошно та масло. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Додати кисломолочний сир і замісити тісто. Покласти його в холодильник на 1 годину. Розкачати тісто в корж товщиною до 1 см. Перед викладанням начинки перекласти корж на деко.

Приготування галети. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Змастити тісто вершковим сиром, залишаючи 2 см від краю. Викласти кільцями нарізані помідори. Краї тіста загорнути.

Сирна галета з помідорами. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Посолити, поперчити і випікати в духовці 30 хвилин при температурі 180°C.

Сина галета. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Після випікання посипати пиріг дрібно натертою бринзою та полити часниковим соусом. Для приготування соусу збити часник, кріп та олію.

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