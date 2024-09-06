Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Сирна галета з помідорами та бринзою на сніданок — простий рецепт пирога arrow

Сирна галета з помідорами та бринзою на сніданок — простий рецепт пирога

6 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирна галета з помідорами та бринзою на сніданок — покроковий рецепт.
Сирна галета з помідорами. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте приготувати смачну сирну галету з помідорами та бринзою на сніданок. Цей простий рецепт пирога не займе багато часу, але подарує вам справжнє гастрономічне задоволення. Ніжний сир, соковиті помідори та ароматна бринза створять ідеальне поєднання для початку дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно 150 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • кисломолочний сир 100 г;
  • вершковий сир 100 г;
  • помідор 1 шт.;
  • бринза 100 г;
  • сіль;
  • перець;
  • італійські трави. 

Для соусу: 

  • часник;
  • олія;
  • кріп. 

Спосіб приготування 

До борошна натерти охолоджене вершкове масло і перетерти все в крихту. Масло можна попередньо покласти в морозильник на 20 хвилин.

рецепт сирної галети
Борошно та масло. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Додати кисломолочний сир і замісити тісто. Покласти його в холодильник на 1 годину. Розкачати тісто в корж товщиною до 1 см. Перед викладанням начинки перекласти корж на деко.

сирне тісто для галети
Приготування галети. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Змастити тісто вершковим сиром, залишаючи 2 см від краю. Викласти кільцями нарізані помідори. Краї тіста загорнути.

рецепт сирної галети на сніданок
Сирна галета з помідорами. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Посолити, поперчити і випікати в духовці 30 хвилин при температурі 180°C.

смачна сирна галета на сніданок
Сина галета. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Після випікання посипати пиріг дрібно натертою бринзою та полити часниковим соусом. Для приготування соусу збити часник, кріп та олію.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.

рецепти лайфхаки Сніданок пиріг ідея для сніданку

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:31 Адміністрація Байдена шукає способи використати залишок військової допомоги для України

09:30 Трамп сказав, на яку посаду прилаштує Ілона Маска у разі своєї перемоги

09:23 Вигоріли стіни та стеля — деталі сьогоднішньої пожежі в Одесі

09:23 Окупанти атакували населені пункти на Харківщині — які наслідки

09:15 Зарплата у 6,7 тис. гривень — в Україні вчителі масово хочуть піти з професії

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

09:05 Долар та євро дешевшає, злотий зростає — який курс іноземних валют сьогодні

08:59 Нічна атака на Україну — скільки ворожих "шахедів" знищили Повітряні сили

08:49 Група ухилянтів ледь не підірвалась на мінах під час спроби втечі в Білорусь

08:42 На Київщині зафіксували ворожі дрони — повідомляють про роботу ППО

08:41 Окупанти вдарили ракетами по Харківщині — серед постраждалих є дитина

09:31 Адміністрація Байдена шукає способи використати залишок військової допомоги для України

09:30 Трамп сказав, на яку посаду прилаштує Ілона Маска у разі своєї перемоги

09:23 Вигоріли стіни та стеля — деталі сьогоднішньої пожежі в Одесі

09:23 Окупанти атакували населені пункти на Харківщині — які наслідки

09:15 Зарплата у 6,7 тис. гривень — в Україні вчителі масово хочуть піти з професії

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

09:05 Долар та євро дешевшає, злотий зростає — який курс іноземних валют сьогодні

08:59 Нічна атака на Україну — скільки ворожих "шахедів" знищили Повітряні сили

08:49 Група ухилянтів ледь не підірвалась на мінах під час спроби втечі в Білорусь

08:42 На Київщині зафіксували ворожі дрони — повідомляють про роботу ППО

08:41 Окупанти вдарили ракетами по Харківщині — серед постраждалих є дитина

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги