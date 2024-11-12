Сырная запеканка на завтрак с замороженными ягодами – простой рецепт

Сырная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальный вариант для быстрого и питательного завтрака — творожная запеканка с любыми замороженными ягодами. Такое блюдо не только очень вкусное, но и легкое в приготовлении, добавляя яркие нотки лета даже в холодное время года.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог 9% 750 г;

сметана 1 ст. л.;

соль щепотка;

сахар 100 г;

сода 1/3 ч. л.;

яйцо 3 шт.;

манная крупа 75 г;

ягоды 100 г.

Способ приготовления

Протрите творог через сито, добавьте сметану, соль, соду и сахар, тщательно перемешайте. Добавьте яйца и продолжайте смешивать все компоненты.

Добавьте в творог манную крупу и 50 г ягод, перемешайте и выложите в форму для запекания. Сверху распределите остатки ягод.

Запекайте при температуре 180 ºС в течение 1 часа.

Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления можно использовать клубнику, чернику или малину.

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