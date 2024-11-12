Сырная запеканка на завтрак с замороженными ягодами – простой рецепт

Сырная запеканка на завтрак — подойдут любые замороженные ягоды
Идеальный вариант для быстрого и питательного завтрака — творожная запеканка с любыми замороженными ягодами. Такое блюдо не только очень вкусное, но и легкое в приготовлении, добавляя яркие нотки лета даже в холодное время года.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог 9% 750 г;
- сметана 1 ст. л.;
- соль щепотка;
- сахар 100 г;
- сода 1/3 ч. л.;
- яйцо 3 шт.;
- манная крупа 75 г;
- ягоды 100 г.
Способ приготовления
Протрите творог через сито, добавьте сметану, соль, соду и сахар, тщательно перемешайте. Добавьте яйца и продолжайте смешивать все компоненты.
Добавьте в творог манную крупу и 50 г ягод, перемешайте и выложите в форму для запекания. Сверху распределите остатки ягод.
Запекайте при температуре 180 ºС в течение 1 часа.
Для приготовления можно использовать клубнику, чернику или малину.
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