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Сирна запіканка на сніданок — підійдуть будь-які заморожені ягоди

12 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирна запіканка на сніданок з замороженими ягодами — простий рецепт
Сирна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ідеальний варіант для швидкого та поживного сніданку — сирна запіканка з будь-якими замороженими ягодами. Така страва не тільки дуже смачна, але й легка в приготуванні, додаючи яскраві нотки літа навіть у холодну пору року.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • сир 9% 750 г;
  • сметана 1 ст.л.;
  • сіль дрібка;
  • цукор 100 г;
  • сода 1/3 ч.л.;
  • яйце 3 шт.;
  • манна крупа 75 г;
  • ягоди 100 г.

Спосіб приготування 

Протріть сир через сито, додайте сметану, сіль, соду та цукор, ретельно перемішайте. Додайте яйця і продовжуйте змішувати всі компоненти.

Додайте в сир манну крупу і 50 г ягід, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Зверху розподіліть залишки ягід.

Запікайте при температурі 180 ºС протягом 1 години.

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Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування можна використовувати полуницю, чорницю або малину.

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