Сирна запіканка на сніданок з замороженими ягодами — простий рецепт

Сирна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальний варіант для швидкого та поживного сніданку — сирна запіканка з будь-якими замороженими ягодами. Така страва не тільки дуже смачна, але й легка в приготуванні, додаючи яскраві нотки літа навіть у холодну пору року.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир 9% 750 г;

сметана 1 ст.л.;

сіль дрібка;

цукор 100 г;

сода 1/3 ч.л.;

яйце 3 шт.;

манна крупа 75 г;

ягоди 100 г.

Спосіб приготування

Протріть сир через сито, додайте сметану, сіль, соду та цукор, ретельно перемішайте. Додайте яйця і продовжуйте змішувати всі компоненти.

Додайте в сир манну крупу і 50 г ягід, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Зверху розподіліть залишки ягід.

Запікайте при температурі 180 ºС протягом 1 години.

Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування можна використовувати полуницю, чорницю або малину.

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба.

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру.