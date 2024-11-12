Сирна запіканка на сніданок з замороженими ягодами — простий рецепт

Сирна запіканка на сніданок — підійдуть будь-які заморожені ягоди
Ідеальний варіант для швидкого та поживного сніданку — сирна запіканка з будь-якими замороженими ягодами. Така страва не тільки дуже смачна, але й легка в приготуванні, додаючи яскраві нотки літа навіть у холодну пору року.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 9% 750 г;
- сметана 1 ст.л.;
- сіль дрібка;
- цукор 100 г;
- сода 1/3 ч.л.;
- яйце 3 шт.;
- манна крупа 75 г;
- ягоди 100 г.
Спосіб приготування
Протріть сир через сито, додайте сметану, сіль, соду та цукор, ретельно перемішайте. Додайте яйця і продовжуйте змішувати всі компоненти.
Додайте в сир манну крупу і 50 г ягід, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Зверху розподіліть залишки ягід.
Запікайте при температурі 180 ºС протягом 1 години.
Для приготування можна використовувати полуницю, чорницю або малину.
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