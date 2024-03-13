Як приготувати смачну запіканку з манкою — покроковий рецепт наших мам

Творожная запеканка с манкой и глазурью по рецепту мамы
Очень вкусная и сочная творожная запеканка с манкой и шоколадной глазурью в духовке. Советуем приготовить по этому рецепту, вам обязательно понравится, вы будете в восторге от ее нежности и баланса вкусов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог — 600 г;
- сметана 20% — 100 г;
- цедра половины лимона;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 20 г;
- соль;
- яйца — 3 шт.;
- манная крупа — 35-40 г;
- изюм — 100 г.
Для шоколадного соуса:
- какао — 3 ст.л.;
- сахар — 3 ст.л.;
- сметана 20% — 3 ст.л.;
- сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления
К творогу добавить сметану, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, манную крупу, цедру половины лимона. Измельчить массу блендером до однородного состояния.
Добавить яйца, перемешать. Дать постоять 15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.
Добавить промытый и высушенный изюм. Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом. Вылить творожную массу.
Выпекать 40-45 минут в духовке, заранее разогретой до 180 °С. При выпекании запеканка подымется, но при остывании немного осядет, это вполне нормально. Готовой творожной запеканке дать остыть в форме 10-15 минут, потом можно доставать из формы и украсить по желанию.
Для глазури смешать сахар с какао, добавить сметану, перемешать до однородности.
Варить на умеренном огне до закипания. Глазурь снять с огня и добавить кусочек сливочного масла. При остывании глазурь будет становиться гуще.
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