Як приготувати смачну запіканку з манкою — покроковий рецепт наших мам

Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная и сочная творожная запеканка с манкой и шоколадной глазурью в духовке. Советуем приготовить по этому рецепту, вам обязательно понравится, вы будете в восторге от ее нежности и баланса вкусов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог — 600 г;

сметана 20% — 100 г;

цедра половины лимона;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 20 г;

соль;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 35-40 г;

изюм — 100 г.

Для шоколадного соуса:

какао — 3 ст.л.;

сахар — 3 ст.л.;

сметана 20% — 3 ст.л.;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

К творогу добавить сметану, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, манную крупу, цедру половины лимона. Измельчить массу блендером до однородного состояния.

Творог для запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, перемешать. Дать постоять 15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.

Яйца и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить промытый и высушенный изюм. Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом. Вылить творожную массу.

Форма для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут в духовке, заранее разогретой до 180 °С. При выпекании запеканка подымется, но при остывании немного осядет, это вполне нормально. Готовой творожной запеканке дать остыть в форме 10-15 минут, потом можно доставать из формы и украсить по желанию.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури смешать сахар с какао, добавить сметану, перемешать до однородности.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить на умеренном огне до закипания. Глазурь снять с огня и добавить кусочек сливочного масла. При остывании глазурь будет становиться гуще.

Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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