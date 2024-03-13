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Творожная запеканка с манкой и глазурью по рецепту мамы

13 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Як приготувати смачну запіканку з манкою — покроковий рецепт наших мам
Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная и сочная творожная запеканка с манкой и шоколадной глазурью в духовке. Советуем приготовить по этому рецепту, вам обязательно понравится, вы будете в восторге от ее нежности и баланса вкусов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог — 600 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • цедра половины лимона;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • соль;
  • яйца — 3 шт.;
  • манная крупа — 35-40 г;
  • изюм — 100 г. 

Для шоколадного соуса: 

  • какао — 3 ст.л.;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • сметана 20% — 3 ст.л.;
  • сливочное масло — 20 г. 

Способ приготовления 

К творогу добавить сметану, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, манную крупу, цедру половины лимона. Измельчить массу блендером до однородного состояния. 

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Творог для запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, перемешать. Дать постоять 15 минут, чтобы манная крупа немного набухла.

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Яйца и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить промытый и высушенный изюм. Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом. Вылить творожную массу. 

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут в духовке, заранее разогретой до 180 °С. При выпекании запеканка подымется, но при остывании немного осядет, это вполне нормально. Готовой творожной запеканке дать остыть в форме 10-15 минут, потом можно доставать из формы и украсить по желанию.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури смешать сахар с какао, добавить сметану, перемешать до однородности.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить на умеренном огне до закипания. Глазурь снять с огня и добавить кусочек сливочного масла. При остывании глазурь будет становиться гуще.

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Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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выпечка
творог
молочная запеканка
запеканки

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