Як приготувати смачну запіканку з манкою — покроковий рецепт наших мам

Сирна запіканка з манкою та глазур'ю за рецептом мами
Дуже смачна та соковита сирна запіканка з манкою та шоколадною глазур'ю у духовці. Радимо приготувати за цим рецептом, вам обов'язково сподобається, ви будете в захваті від її ніжності та балансу смаків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир — 600 г;
- сметана 20% — 100 г;
- цедра половини лимона;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 20 г;
- сіль;
- яйця — 3 шт.;
- манна крупа — 35-40 г;
- родзинки — 100 г.
Для шоколадного соусу:
- какао — 3 ст.л.,
- цукор — 3 ст.л.,
- сметана 20% — 3 ст.л.,
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
До сиру додати сметану, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, манну крупу, цедру половини лимона. Подрібнити масу блендером до однорідного стану.
Додати яйця, перемішати. Дати постояти 15 хвилин, щоб манна крупа трохи набрякла.
Додати промиті та висушені родзинки. Дно форми вистелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом. Вилити сирну масу.
Випікати 40-45 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 °С. При випіканні запіканка підніметься, але при остиганні трохи осяде, це цілком нормально. Готовій сирній запіканці дати охолонути у формі 10-15 хвилин, потім можна діставати з форми і прикрасити за бажанням.
Для глазурі змішати цукор із какао, додати сметану, перемішати до однорідності.
Варити на помірному вогні до закипання. Глазур зняти з вогню і додати шматочок вершкового масла. При охолодженні глазур ставатиме густішою.
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