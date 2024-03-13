Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Сирна запіканка з манкою та глазур'ю за рецептом мами arrow

Сирна запіканка з манкою та глазур'ю за рецептом мами

13 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачну запіканку з манкою — покроковий рецепт наших мам
Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна та соковита сирна запіканка з манкою та шоколадною глазур'ю у духовці. Радимо приготувати за цим рецептом, вам обов'язково сподобається, ви будете в захваті від її ніжності та балансу смаків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир — 600 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • цедра половини лимона;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • сіль;
  • яйця — 3 шт.;
  • манна крупа — 35-40 г;
  • родзинки — 100 г.

Для шоколадного соусу:

  • какао — 3 ст.л.,
  • цукор — 3 ст.л.,
  • сметана 20% — 3 ст.л.,
  • вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

До сиру додати сметану, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, манну крупу, цедру половини лимона. Подрібнити масу блендером до однорідного стану.

null
Сир для запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, перемішати. Дати постояти 15 хвилин, щоб манна крупа трохи набрякла.

null
Яйця та сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати промиті та висушені родзинки. Дно форми вистелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом. Вилити сирну масу.

null
Форма для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-45 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 °С. При випіканні запіканка підніметься, але при остиганні трохи осяде, це цілком нормально. Готовій сирній запіканці дати охолонути у формі 10-15 хвилин, потім можна діставати з форми і прикрасити за бажанням.

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі змішати цукор із какао, додати сметану, перемішати до однорідності.

null
Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити на помірному вогні до закипання. Глазур зняти з вогню і додати шматочок вершкового масла. При охолодженні глазур ставатиме густішою.

null
Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми розповідали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

рецепти
лайфхаки
випічка
кисломолочний сир
молочна запіканка
запіканки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше