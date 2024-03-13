Як приготувати смачну запіканку з манкою — покроковий рецепт наших мам

Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна та соковита сирна запіканка з манкою та шоколадною глазур'ю у духовці. Радимо приготувати за цим рецептом, вам обов'язково сподобається, ви будете в захваті від її ніжності та балансу смаків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир — 600 г;

сметана 20% — 100 г;

цедра половини лимона;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 20 г;

сіль;

яйця — 3 шт.;

манна крупа — 35-40 г;

родзинки — 100 г.

Для шоколадного соусу:

какао — 3 ст.л.,

цукор — 3 ст.л.,

сметана 20% — 3 ст.л.,

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

До сиру додати сметану, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, манну крупу, цедру половини лимона. Подрібнити масу блендером до однорідного стану.

Сир для запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, перемішати. Дати постояти 15 хвилин, щоб манна крупа трохи набрякла.

Яйця та сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати промиті та висушені родзинки. Дно форми вистелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом. Вилити сирну масу.

Форма для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-45 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 °С. При випіканні запіканка підніметься, але при остиганні трохи осяде, це цілком нормально. Готовій сирній запіканці дати охолонути у формі 10-15 хвилин, потім можна діставати з форми і прикрасити за бажанням.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі змішати цукор із какао, додати сметану, перемішати до однорідності.

Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити на помірному вогні до закипання. Глазур зняти з вогню і додати шматочок вершкового масла. При охолодженні глазур ставатиме густішою.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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