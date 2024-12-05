Сырные горячие бутерброды на завтрак – идея из одного батона, которая покорит всех

Сырные горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные горячие бутерброды с сыром — идеальный выбор для утреннего настроения. Для этого рецепта понадобится всего один батон и несколько обычных ингредиентов. Результат удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

2 яйца;

2 ст.л. сметаны;

100 г творога;

1 лук;

соль по вкусу;

батон.

Способ приготовления

Яйца выбиваем в миску и взбиваем вилкой. Добавляем сметану, соль и снова перемешиваем. Твердый творог натираем на терке и добавляем в яичную смесь.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезаем мелким кубиком и добавляем в миску. Всё хорошо перемешиваем и намазка готова. Теперь на батон выкладываем смесь по 1-2 ст.л.

Творожная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретом масле на сковороде обжариваем наши бутерброды. Переворачиваем и еще несколько секунд держим на огне. Горячие, вкусные, сытные бутерброды готовы.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

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