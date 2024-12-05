Сырные горячие бутерброды на завтрак – идея из одного батона, которая покорит всех

Сырные горячие бутерброды на завтрак — понадобится 1 белый батон
Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные горячие бутерброды с сыром — идеальный выбор для утреннего настроения. Для этого рецепта понадобится всего один батон и несколько обычных ингредиентов. Результат удивит даже гурманов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 2 ст.л. сметаны;
- 100 г творога;
- 1 лук;
- соль по вкусу;
- батон.
Способ приготовления
Яйца выбиваем в миску и взбиваем вилкой. Добавляем сметану, соль и снова перемешиваем. Твердый творог натираем на терке и добавляем в яичную смесь.
Лук нарезаем мелким кубиком и добавляем в миску. Всё хорошо перемешиваем и намазка готова. Теперь на батон выкладываем смесь по 1-2 ст.л.
На разогретом масле на сковороде обжариваем наши бутерброды. Переворачиваем и еще несколько секунд держим на огне. Горячие, вкусные, сытные бутерброды готовы.
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