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Сырные горячие бутерброды на завтрак — понадобится 1 белый батон

5 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сырные горячие бутерброды на завтрак – идея из одного батона, которая покорит всех
Сырные горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные горячие бутерброды с сыром — идеальный выбор для утреннего настроения. Для этого рецепта понадобится всего один батон и несколько обычных ингредиентов. Результат удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 2 ст.л. сметаны;
  • 100 г творога;
  • 1 лук;
  • соль по вкусу;
  • батон.

Способ приготовления

Яйца выбиваем в миску и взбиваем вилкой. Добавляем сметану, соль и снова перемешиваем. Твердый творог натираем на терке и добавляем в яичную смесь.

сырные горячие бутерброды на завтрак
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезаем мелким кубиком и добавляем в миску. Всё хорошо перемешиваем и намазка готова. Теперь на батон выкладываем смесь по 1-2 ст.л.

горячие бутерброды на завтрак
Творожная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретом масле на сковороде обжариваем наши бутерброды. Переворачиваем и еще несколько секунд держим на огне. Горячие, вкусные, сытные бутерброды готовы.

вкусные горячие бутерброды на завтрак
Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью – попробуйте на завтрак.

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