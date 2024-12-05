Сирні гарячі бутерброди на сніданок — ідея з одного батона, яка підкорить усіх

Сирні гарячі бутерброди на сніданок — знадобиться 1 білий батон
Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні гарячі бутерброди із сиром — ідеальний вибір для ранкового настрою. Для цього рецепту знадобиться всього один батон і кілька простих інгредієнтів. Результат здивує навіть гурманів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 2 ст.л. сметани;
- 100 г сиру;
- 1 цибуля;
- сіль за смаком;
- батон.
Спосіб приготування
Яйця вибиваємо в миску і збиваємо виделкою. Додаємо сметану, сіль і ще раз перемішуємо. Твердий сир натираємо на тертці і додаємо в яєчну суміш.
Цибулю нарізаємо дрібним кубиком та додаємо в миску. Все добре перемішуємо і намазка готова. Тепер на батон викладаємо суміш по 1-2 ст.л.
На розігрітій олії на сковороді обсмажуємо наші бутерброди. Перевертаємо і ще кілька секунд тримаємо на вогні. Гарячі, смачні, ситні бутерброди готові.
Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.
Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.
Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.
Читайте Новини.LIVE!