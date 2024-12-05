Сирні гарячі бутерброди на сніданок — ідея з одного батона, яка підкорить усіх

Сирні гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні гарячі бутерброди із сиром — ідеальний вибір для ранкового настрою. Для цього рецепту знадобиться всього один батон і кілька простих інгредієнтів. Результат здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

2 ст.л. сметани;

100 г сиру;

1 цибуля;

сіль за смаком;

батон.

Спосіб приготування

Яйця вибиваємо в миску і збиваємо виделкою. Додаємо сметану, сіль і ще раз перемішуємо. Твердий сир натираємо на тертці і додаємо в яєчну суміш.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком та додаємо в миску. Все добре перемішуємо і намазка готова. Тепер на батон викладаємо суміш по 1-2 ст.л.

Сирна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій олії на сковороді обсмажуємо наші бутерброди. Перевертаємо і ще кілька секунд тримаємо на вогні. Гарячі, смачні, ситні бутерброди готові.

Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

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