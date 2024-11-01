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Творожные кексы в мультипечи — идеально на завтрак

1 ноября 2024 06:08
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сырные кексы в мультипечи – идеальный рецепт для завтрака
Творожные кексы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Что может быть лучше для завтрака, чем ароматные, нежные творожные кексы, приготовленные в мультипечи? Этот простой рецепт подарит вам идеальное начало дня — всего за несколько минут любимый завтрак готов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 3 яйца;
  • 200 г сахара;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 300 г кисломолочного творога;
  • 100 г сливочного масла;
  • 200 г муки;
  • 10 г разрыхлителя для теста.

Способ приготовления

Для приготовления творожных кексов в глубокой посуде соединить яйца с сахаром и взбить миксером до густой консистенции, которая занимает около 8-10 минут.

как приготовить кекси в мультипечи
Творог и тесто. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К взбитым яйцам добавить 300 г творога и пакетик ванильного сахара, тщательно перемешать. Растопить 100 г сливочного масла в микроволновке и добавить его в смесь яиц, сахара и творога, хорошо перемешать все ингредиенты.

как приготовить творожные кекси в мультипечи
Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Постепенно добавить 200 г муки, добавляя ее в три равные части, после каждой тщательно перемешать тесто. Добавить 10 г разрыхлителя для теста, еще раз перемешать и распределить тесто в формочки для кексов.

рецепт кексов с творогом
Приготовление кексов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Выпекать кексы в предварительно разогретой мультипечи при 180 ºС в течение 25 минут. Если выпекать в духовке, установите температуру 180 ºС и печь 20 минут. Духовку также предварительно разогреть.

простой рецепт кексов с сыром
Готовый кекс. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

Обратите внимание на тыквенные драники — попробуйте на завтрак, не пожалеете.

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