Сырные кексы в мультипечи – идеальный рецепт для завтрака

Творожные кексы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Что может быть лучше для завтрака, чем ароматные, нежные творожные кексы, приготовленные в мультипечи? Этот простой рецепт подарит вам идеальное начало дня — всего за несколько минут любимый завтрак готов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

3 яйца;

200 г сахара;

пакетик ванильного сахара;

300 г кисломолочного творога;

100 г сливочного масла;

200 г муки;

10 г разрыхлителя для теста.

Способ приготовления

Для приготовления творожных кексов в глубокой посуде соединить яйца с сахаром и взбить миксером до густой консистенции, которая занимает около 8-10 минут.

Творог и тесто. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К взбитым яйцам добавить 300 г творога и пакетик ванильного сахара, тщательно перемешать. Растопить 100 г сливочного масла в микроволновке и добавить его в смесь яиц, сахара и творога, хорошо перемешать все ингредиенты.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Постепенно добавить 200 г муки, добавляя ее в три равные части, после каждой тщательно перемешать тесто. Добавить 10 г разрыхлителя для теста, еще раз перемешать и распределить тесто в формочки для кексов.

Приготовление кексов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Выпекать кексы в предварительно разогретой мультипечи при 180 ºС в течение 25 минут. Если выпекать в духовке, установите температуру 180 ºС и печь 20 минут. Духовку также предварительно разогреть.

Готовый кекс. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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