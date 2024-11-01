Сырные кексы в мультипечи – идеальный рецепт для завтрака

Творожные кексы в мультипечи — идеально на завтрак
Что может быть лучше для завтрака, чем ароматные, нежные творожные кексы, приготовленные в мультипечи? Этот простой рецепт подарит вам идеальное начало дня — всего за несколько минут любимый завтрак готов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- 200 г сахара;
- пакетик ванильного сахара;
- 300 г кисломолочного творога;
- 100 г сливочного масла;
- 200 г муки;
- 10 г разрыхлителя для теста.
Способ приготовления
Для приготовления творожных кексов в глубокой посуде соединить яйца с сахаром и взбить миксером до густой консистенции, которая занимает около 8-10 минут.
К взбитым яйцам добавить 300 г творога и пакетик ванильного сахара, тщательно перемешать. Растопить 100 г сливочного масла в микроволновке и добавить его в смесь яиц, сахара и творога, хорошо перемешать все ингредиенты.
Постепенно добавить 200 г муки, добавляя ее в три равные части, после каждой тщательно перемешать тесто. Добавить 10 г разрыхлителя для теста, еще раз перемешать и распределить тесто в формочки для кексов.
Выпекать кексы в предварительно разогретой мультипечи при 180 ºС в течение 25 минут. Если выпекать в духовке, установите температуру 180 ºС и печь 20 минут. Духовку также предварительно разогреть.
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