Сирні кекси в мультипечі — ідеальний рецепт для сніданку

Сирні кекси. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Що може бути краще для сніданку, ніж ароматні, ніжні сирні кекси, приготовані в мультипечі? Цей простий рецепт подарує вам ідеальний початок дня — всього за кілька хвилин улюблений сніданок готовий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

200 г цукру;

пакетик ванільного цукру;

300 г кисломолочного сиру;

100 г вершкового масла;

200 г борошна;

10 г розпушувача для тіста.

Спосіб приготування

Для приготування сирних кексів у глибокій посудині поєднати яйця з цукром та збити міксером до густої консистенції, що займає приблизно 8-10 хвилин.

Сир і тісто. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До збитих яєць додати 300 г сиру та пакетик ванільного цукру, ретельно перемішати. Розтопити 100 г вершкового масла у мікрохвильовці та додати його до суміші яєць, цукру та сиру, добре перемішати всі інгредієнти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поступово додасти 200 г борошна, додаючи його в три рівні частини, після кожної ретельно перемішати тісто. Додати 10 г розпушувача для тіста, ще раз перемішати й розподілити тісто у формочки для кексів.

Приготування кексів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Випікати кекси в попередньо розігрітій мультипечі при 180 ºС протягом 25 хвилин. Якщо випікати в духовці, встановити температуру 180 ºС і пекти 20 хвилин. Духовку також попередньо розігріти.

Готовий кекс. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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