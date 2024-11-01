Сирні кекси в мультипечі — ідеальний рецепт для сніданку

Сирні кекси у мультипечі — ідеально на сніданок
Що може бути краще для сніданку, ніж ароматні, ніжні сирні кекси, приготовані в мультипечі? Цей простий рецепт подарує вам ідеальний початок дня — всього за кілька хвилин улюблений сніданок готовий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- 200 г цукру;
- пакетик ванільного цукру;
- 300 г кисломолочного сиру;
- 100 г вершкового масла;
- 200 г борошна;
- 10 г розпушувача для тіста.
Спосіб приготування
Для приготування сирних кексів у глибокій посудині поєднати яйця з цукром та збити міксером до густої консистенції, що займає приблизно 8-10 хвилин.
До збитих яєць додати 300 г сиру та пакетик ванільного цукру, ретельно перемішати. Розтопити 100 г вершкового масла у мікрохвильовці та додати його до суміші яєць, цукру та сиру, добре перемішати всі інгредієнти.
Поступово додасти 200 г борошна, додаючи його в три рівні частини, після кожної ретельно перемішати тісто. Додати 10 г розпушувача для тіста, ще раз перемішати й розподілити тісто у формочки для кексів.
Випікати кекси в попередньо розігрітій мультипечі при 180 ºС протягом 25 хвилин. Якщо випікати в духовці, встановити температуру 180 ºС і пекти 20 хвилин. Духовку також попередньо розігріти.
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