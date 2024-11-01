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Сирні кекси у мультипечі — ідеально на сніданок

1 листопада 2024 06:08
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирні кекси в мультипечі — ідеальний рецепт для сніданку
Сирні кекси. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Що може бути краще для сніданку, ніж ароматні, ніжні сирні кекси, приготовані в мультипечі? Цей простий рецепт подарує вам ідеальний початок дня — всього за кілька хвилин улюблений сніданок готовий. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 3 яйця;
  • 200 г цукру;
  • пакетик ванільного цукру;
  • 300 г кисломолочного сиру;
  • 100 г вершкового масла;
  • 200 г борошна;
  • 10 г розпушувача для тіста. 

Спосіб приготування 

Для приготування сирних кексів у глибокій посудині поєднати яйця з цукром та збити міксером до густої консистенції, що займає приблизно 8-10 хвилин.

як приготувати кексі в мультипечі
Сир і тісто. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До збитих яєць додати 300 г сиру та пакетик ванільного цукру, ретельно перемішати. Розтопити 100 г вершкового масла у мікрохвильовці та додати його до суміші яєць, цукру та сиру, добре перемішати всі інгредієнти.

як приготувати сирні кексі в мультипечі
Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поступово додасти 200 г борошна, додаючи його в три рівні частини, після кожної ретельно перемішати тісто. Додати 10 г розпушувача для тіста, ще раз перемішати й розподілити тісто у формочки для кексів.

рецепт кексів з сиром
Приготування кексів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Випікати кекси в попередньо розігрітій мультипечі при 180 ºС протягом 25 хвилин. Якщо випікати в духовці, встановити температуру 180 ºС і пекти 20 хвилин. Духовку також попередньо розігріти.

простий рецепт кексів з сиром
Готовий кекс. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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