Простейший завтрак, сырные лепешки с колбасой и зеленью — простой рецепт с фото и видео

Сырные лепешки с колбасой и зеленью на завтрак
С некоторыми блюдами иногда задаешься вопросом, почему не догадался приготовить так раньше. Все же так просто, быстро и вкусно. Это один из таких рецептов — очень вкусные оладушки с сыром и колбасой, которые идеально подходят для завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко 150 г;
- яйцо 2 шт;
- мука 100 г;
- соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);
- сыр твердый 80 г;
- колбаса или мясо 80 г;
- лук зеленый;
- сахар 0,5 ч.л.
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку.
Колбасу нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать.
Выкладываем на разогретую сковороду по 1 ст.л. ложке теста, выпекаем по несколько минут с каждой стороны до готовности.
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