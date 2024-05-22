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Сырные лепешки с колбасой и зеленью на завтрак

22 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простейший завтрак, сырные лепешки с колбасой и зеленью — простой рецепт с фото и видео
Сырные лепешки с колбасой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

С некоторыми блюдами иногда задаешься вопросом, почему не догадался приготовить так раньше. Все же так просто, быстро и вкусно. Это один из таких рецептов — очень вкусные оладушки с сыром и колбасой, которые идеально подходят для завтрака

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко 150 г;
  • яйцо 2 шт;
  • мука 100 г;
  • соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);
  • сыр твердый 80 г;
  • колбаса или мясо 80 г;
  • лук зеленый;
  • сахар 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Колбасу нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем на разогретую сковороду по 1 ст.л. ложке теста, выпекаем по несколько минут с каждой стороны до готовности. 

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Приготовление оладьев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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