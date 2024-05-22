Простейший завтрак, сырные лепешки с колбасой и зеленью — простой рецепт с фото и видео

Сырные лепешки с колбасой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

С некоторыми блюдами иногда задаешься вопросом, почему не догадался приготовить так раньше. Все же так просто, быстро и вкусно. Это один из таких рецептов — очень вкусные оладушки с сыром и колбасой, которые идеально подходят для завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко 150 г;

яйцо 2 шт;

мука 100 г;

соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);

сыр твердый 80 г;

колбаса или мясо 80 г;

лук зеленый;

сахар 0,5 ч.л.

разрыхлитель 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Колбасу нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем на разогретую сковороду по 1 ст.л. ложке теста, выпекаем по несколько минут с каждой стороны до готовности.

Приготовление оладьев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.