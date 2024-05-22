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Сирні коржі з ковбасою та зеленню на сніданок

22 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший сніданок, сирні коржі з ковбасою та зеленню — простий рецепт з фото та відео
Сирний коржик з ковбасою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

З деякими стравами іноді ставиш питання, чому не здогадався приготувати так раніше. Все ж так просто, швидко і смачно. Це один з таких рецептів — дуже смачні оладки з сиром та ковбасою, які ідеально підходять для сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко 150 г;
  • яйце 2 шт;
  • борошно 100 г;
  • сіль за смаком (залежно від солоності сиру);
  • твердий сир 80 г;
  • ковбаса чи м'ясо 80 г;
  • цибуля зелена;
  • цукор 0,5 ч. л.
  • розпушувач 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Яйця змішати з молоком, додати трохи солі за смаком, цукор. Борошно змішати з розпушувачем і додати до яєць та молока.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ковбасу нарізати дрібним кубиком, натерти сир на дрібній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати до тіста. Добре перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо на розігріту сковороду по 1 ст. ложці тіста, випікаємо по кілька хвилин із кожного боку до готовності.

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Приготування оладок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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