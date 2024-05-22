Найпростіший сніданок, сирні коржі з ковбасою та зеленню — простий рецепт з фото та відео

Сирний коржик з ковбасою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З деякими стравами іноді ставиш питання, чому не здогадався приготувати так раніше. Все ж так просто, швидко і смачно. Це один з таких рецептів — дуже смачні оладки з сиром та ковбасою, які ідеально підходять для сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко 150 г;

яйце 2 шт;

борошно 100 г;

сіль за смаком (залежно від солоності сиру);

твердий сир 80 г;

ковбаса чи м'ясо 80 г;

цибуля зелена;

цукор 0,5 ч. л.

розпушувач 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Яйця змішати з молоком, додати трохи солі за смаком, цукор. Борошно змішати з розпушувачем і додати до яєць та молока.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ковбасу нарізати дрібним кубиком, натерти сир на дрібній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати до тіста. Добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо на розігріту сковороду по 1 ст. ложці тіста, випікаємо по кілька хвилин із кожного боку до готовності.

Приготування оладок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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