Найпростіший сніданок, сирні коржі з ковбасою та зеленню — простий рецепт з фото та відео

Сирні коржі з ковбасою та зеленню на сніданок
З деякими стравами іноді ставиш питання, чому не здогадався приготувати так раніше. Все ж так просто, швидко і смачно. Це один з таких рецептів — дуже смачні оладки з сиром та ковбасою, які ідеально підходять для сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 150 г;
- яйце 2 шт;
- борошно 100 г;
- сіль за смаком (залежно від солоності сиру);
- твердий сир 80 г;
- ковбаса чи м'ясо 80 г;
- цибуля зелена;
- цукор 0,5 ч. л.
- розпушувач 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Яйця змішати з молоком, додати трохи солі за смаком, цукор. Борошно змішати з розпушувачем і додати до яєць та молока.
Ковбасу нарізати дрібним кубиком, натерти сир на дрібній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати до тіста. Добре перемішати.
Викладаємо на розігріту сковороду по 1 ст. ложці тіста, випікаємо по кілька хвилин із кожного боку до готовності.
Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.
Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.
Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.
Читайте Новини.LIVE!