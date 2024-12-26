Сырные блины за 5 минут – простой рецепт из сыра и кефира

Сырные блины на завтрак за 5 мин. — просто смешать сыр с кефиром
Хотите начать утро с вкусного и питательного завтрака? Сырные блины по этому рецепту готовятся всего за несколько минут. Только сыр, кефир и немного времени — и на столе аппетитное блюдо, которое любят все.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль щепотка;
- сахар — 1 ст.л.;
- кефир — 300 мл.;
- мука — 250 г;
- кипяток — 300 мл.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- ванилин;
- масло — 4 ст.л.
Способ приготовления
Смешать сыр с яйцами, солью и сахаром. Перебить массу погружным блендером в однородную консистенцию.
Влить кефир комнатной температуры тщательно перемешать. Всыпать ванилин по вкусу и разрыхлитель. Начать постепенно вводить просеянную муку, постоянно перемешивая.
Влить кипяток и продолжить вводить муку, пока тесто не станет однородным. Добавить масло и перемешать в гладкую текстуру. Корректировать количество муки в зависимости от жирности сыра и размера яиц. Тесто должно быть умеренно густым, но легко растекаться по сковороде.
Разогреть сковороду смазанную маслом и обжарить блины до золотистого цвета с обеих сторон. Подавать ароматные и нежные блины с сыром и сухофруктами, маком и медом, орехами или с джемом из мандаринов или апельсинов.
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