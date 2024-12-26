Сырные блины за 5 минут – простой рецепт из сыра и кефира

Сырные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите начать утро с вкусного и питательного завтрака? Сырные блины по этому рецепту готовятся всего за несколько минут. Только сыр, кефир и немного времени — и на столе аппетитное блюдо, которое любят все.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сыр — 300 г;

яйца — 2 шт.;

соль щепотка;

сахар — 1 ст.л.;

кефир — 300 мл.;

мука — 250 г;

кипяток — 300 мл.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванилин;

масло — 4 ст.л.

Способ приготовления

Смешать сыр с яйцами, солью и сахаром. Перебить массу погружным блендером в однородную консистенцию.

Влить кефир комнатной температуры тщательно перемешать. Всыпать ванилин по вкусу и разрыхлитель. Начать постепенно вводить просеянную муку, постоянно перемешивая.

Влить кипяток и продолжить вводить муку, пока тесто не станет однородным. Добавить масло и перемешать в гладкую текстуру. Корректировать количество муки в зависимости от жирности сыра и размера яиц. Тесто должно быть умеренно густым, но легко растекаться по сковороде.

Блинчики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду смазанную маслом и обжарить блины до золотистого цвета с обеих сторон. Подавать ароматные и нежные блины с сыром и сухофруктами, маком и медом, орехами или с джемом из мандаринов или апельсинов.

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