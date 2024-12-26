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Сирні млинці на сніданок за 5 хв. — просто змішати сир з кефіром

26 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирні млинці за 5 хвилин — простий рецепт із сиру та кефіру
Сирні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете почати ранок із смачного та поживного сніданку? Сирні млинці за цим рецептом готуються всього за кілька хвилин. Лише сир, кефір і трохи часу — і на столі апетитна страва, яку полюблять усі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • сир — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль дрібка;
  • цукор — 1 ст.л.;
  • кефір — 300 мл.;
  • борошно — 250 г;
  • окріп — 300 мл.;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • ванілін;
  • олія — 4 ст.л.

Спосіб приготування 

Змішати сир із яйцями, сіллю та цукром. Перебити масу занурювальним блендером до однорідної консистенції.

Влити кефір кімнатної температури, ретельно перемішати. Всипати ванілін за смаком і розпушувач. Почати поступово вводити просіяне борошно, постійно перемішуючи.

Влити окріп і продовжити вводити борошно, поки тісто не стане однорідним. Додати олію та перемішати до гладкої текстури. Коригувати кількість борошна залежно від жирності сиру та розміру яєць. Тісто має бути помірно густим, але легко розтікатися по сковороді.

сирні млинці на сніданок
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змащену олією, та обсмажити млинці до золотистого кольору з обох боків. Подавати ароматні та ніжні млинці із сиром та сухофруктами, маком та медом, горіхами, або із джемом із мандаринів чи апельсинів. 

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