Творожная лепешка на завтрак — идеальная альтернатива сырникам

Сырная лепешка. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите что-то новое на завтрак? Эта творожная лепешка станет отличной альтернативой сырникам. Готовится быстро, имеет нежную структуру и идеально сочетается со сметаной или чаем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

сахар — 2 ст.л;

творог — 200 г;

соль — 1/3 ч.л;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

яблоко — 1 шт;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В миску разбить яйца, добавить сахар и взбить венчиком до появления пенки. Добавить творог и соль, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить густое тесто. Яблоко нарезать тонкими пластинками.

Творог и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выложить тесто, равномерно распределить, сверху выложить яблоки. Накрыть крышкой и жарить на минимальном огне 15 минут.

Сырник на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Перевернуть с помощью тарелки, накрыть крышкой и жарить еще 10 минут. Снять со сковороды, разрезать на порционные кусочки.

Готовый сырник. Фото: smachnenke.com.ua

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