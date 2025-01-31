Творожная лепешка на завтрак — идеальная альтернатива сырникам

Творожная лепешка на завтрак — отличная замена сырникам
Хотите что-то новое на завтрак? Эта творожная лепешка станет отличной альтернативой сырникам. Готовится быстро, имеет нежную структуру и идеально сочетается со сметаной или чаем.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- сахар — 2 ст.л;
- творог — 200 г;
- соль — 1/3 ч.л;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- яблоко — 1 шт;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В миску разбить яйца, добавить сахар и взбить венчиком до появления пенки. Добавить творог и соль, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить густое тесто. Яблоко нарезать тонкими пластинками.
Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выложить тесто, равномерно распределить, сверху выложить яблоки. Накрыть крышкой и жарить на минимальном огне 15 минут.
Перевернуть с помощью тарелки, накрыть крышкой и жарить еще 10 минут. Снять со сковороды, разрезать на порционные кусочки.
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