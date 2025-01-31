Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Творожная лепешка на завтрак — отличная замена сырникам arrow

Творожная лепешка на завтрак — отличная замена сырникам

31 января 2025 06:08
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Творожная лепешка на завтрак — идеальная альтернатива сырникам
Сырная лепешка. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите что-то новое на завтрак? Эта творожная лепешка станет отличной альтернативой сырникам. Готовится быстро, имеет нежную структуру и идеально сочетается со сметаной или чаем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • сахар — 2 ст.л;
  • творог — 200 г;
  • соль — 1/3 ч.л;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • яблоко — 1 шт;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В миску разбить яйца, добавить сахар и взбить венчиком до появления пенки. Добавить творог и соль, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить густое тесто. Яблоко нарезать тонкими пластинками.

null
Творог и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выложить тесто, равномерно распределить, сверху выложить яблоки. Накрыть крышкой и жарить на минимальном огне 15 минут.

null
Сырник на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Перевернуть с помощью тарелки, накрыть крышкой и жарить еще 10 минут. Снять со сковороды, разрезать на порционные кусочки.

null
Готовый сырник. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

рецепты хачапури творог идея для завтрака сырники
Реклама
Реклама
Реклама