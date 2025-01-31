Сирний коржик на сніданок — ідеальна альтернатива сирникам

Сирний коржик. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете щось нове на сніданок? Цей сирний коржик стане чудовою альтернативою сирникам. Готується швидко, має ніжну структуру та ідеально смакує зі сметаною або чаєм.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 ст.л.;

сир — 200 г;

сіль — 1/3 ч.л.;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1 ч.л.;

яблуко — 1 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У миску розбити яйця, додати цукор та збити віночком до появи пінки. Додати сир і сіль, перемішати. Всипати борошно та розпушувач, замісити густе тісто. Яблуко нарізати тонкими пластинками.

Сир та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити олією. Викласти тісто, рівномірно розподілити, зверху викласти яблука. Накрити кришкою та смажити на мінімальному вогні 15 хвилин.

Сирник на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Перевернути за допомогою тарілки, накрити кришкою та смажити ще 10 хвилин. Зняти зі сковороди, розрізати на порційні шматочки.

Готовий сирник. Фото: smachnenke.com.ua

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