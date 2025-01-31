Сирний коржик на сніданок — ідеальна альтернатива сирникам

Сирний коржик на сніданок — відмінна заміна сирникам
Хочете щось нове на сніданок? Цей сирний коржик стане чудовою альтернативою сирникам. Готується швидко, має ніжну структуру та ідеально смакує зі сметаною або чаєм.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 2 ст.л.;
- сир — 200 г;
- сіль — 1/3 ч.л.;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- яблуко — 1 шт.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У миску розбити яйця, додати цукор та збити віночком до появи пінки. Додати сир і сіль, перемішати. Всипати борошно та розпушувач, замісити густе тісто. Яблуко нарізати тонкими пластинками.
Розігріти сковороду, змастити олією. Викласти тісто, рівномірно розподілити, зверху викласти яблука. Накрити кришкою та смажити на мінімальному вогні 15 хвилин.
Перевернути за допомогою тарілки, накрити кришкою та смажити ще 10 хвилин. Зняти зі сковороди, розрізати на порційні шматочки.
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