Сырная лепешка на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт приготовления

Сырная лепешка. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ищете быстрый и вкусный завтрак? Сырная лепешка — это идеальный вариант! Всего за 10 минут вы сможете приготовить нежную и ароматную лепешку, которая станет отличным началом дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сыр 150 г;

творог 200 г;

яйца 2 шт.;

мука 100 г;

разрыхлитель 0,5 ч.л.;

молоко 100 мл;

соль 1/4 ч.л. (или по вкусу в зависимости от солености сыра).

Способ приготовления

Натереть твердый сыр на мелкой терке. В глубокой миске смешать творог, яйца, натертый сыр и молоко. Перемешать до однородной консистенции.

Добавление творога. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно добавить муку, разрыхлитель и соль в творожно-сырную смесь, тщательно перемешивая до получения мягкого теста.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На разогретую сковороду выложить тесто, равномерно распределяя его ложкой или лопаткой, чтобы получилось ровное круглое изделие толщиной примерно 1 см.

Лепешка на сковороде. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лепешку на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию, накрыть сковороду крышкой для лучшей прожарки.

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