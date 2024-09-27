Сырная лепешка на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт приготовления

Сырная лепешка на завтрак за 10 минут — очень просто, вкусно и быстро
Ищете быстрый и вкусный завтрак? Сырная лепешка — это идеальный вариант! Всего за 10 минут вы сможете приготовить нежную и ароматную лепешку, которая станет отличным началом дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сыр 150 г;
- творог 200 г;
- яйца 2 шт.;
- мука 100 г;
- разрыхлитель 0,5 ч.л.;
- молоко 100 мл;
- соль 1/4 ч.л. (или по вкусу в зависимости от солености сыра).
Способ приготовления
Натереть твердый сыр на мелкой терке. В глубокой миске смешать творог, яйца, натертый сыр и молоко. Перемешать до однородной консистенции.
Постепенно добавить муку, разрыхлитель и соль в творожно-сырную смесь, тщательно перемешивая до получения мягкого теста.
На разогретую сковороду выложить тесто, равномерно распределяя его ложкой или лопаткой, чтобы получилось ровное круглое изделие толщиной примерно 1 см.
Обжарить лепешку на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию, накрыть сковороду крышкой для лучшей прожарки.
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