Сирний коржик на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування

Сирний коржик на сніданок за 10 хвилин — дуже просто, смачно і швидко
Шукаєте швидкий та смачний сніданок? Сирний коржик — це ідеальний варіант! Всього за 10 хвилин ви зможете приготувати ніжний та ароматний коржик, який стане відмінним початком дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 150 г;
- сир 200 г;
- яйця 2 шт.;
- борошно 100 г;
- розпушувач 0,5 ч.л;
- молоко 100мл;
- сіль 1/4 ч.л. (або до смаку залежно від солоності сиру).
Спосіб приготування
Натерти твердий сир на дрібній тертці. У глибокій мисці змішати сир, яйця, натертий сир та молоко. Перемішати до однорідної консистенції.
Поступово додати борошно, розпушувач та сіль у сирно-сирну суміш, ретельно перемішуючи до отримання м'якого тіста.
На розігріту сковороду викласти тісто, рівномірно розподіляючи його ложкою або лопаткою, щоб вийшов рівний виріб товщиною приблизно 1 см.
Обсмажити коржик на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. За бажанням, накрити сковороду кришкою для кращого прожарювання.
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