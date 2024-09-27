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Сирний коржик на сніданок за 10 хвилин — дуже просто, смачно і швидко

27 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирний коржик на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт приготування
Сирний коржик. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте швидкий та смачний сніданок? Сирний коржик — це ідеальний варіант! Всього за 10 хвилин ви зможете приготувати ніжний та ароматний коржик, який стане відмінним початком дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 150 г;
  • сир 200 г;
  • яйця 2 шт.;
  • борошно 100 г;
  • розпушувач 0,5 ч.л;
  • молоко 100мл;
  • сіль 1/4 ч.л. (або до смаку залежно від солоності сиру).

Спосіб приготування

Натерти твердий сир на дрібній тертці. У глибокій мисці змішати сир, яйця, натертий сир та молоко. Перемішати до однорідної консистенції.

рецепт сирного коржика
Додавання сиру. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово додати борошно, розпушувач та сіль у сирно-сирну суміш, ретельно перемішуючи до отримання м'якого тіста.

простий рецепт сирного коржа
Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

На розігріту сковороду викласти тісто, рівномірно розподіляючи його ложкою або лопаткою, щоб вийшов рівний виріб товщиною приблизно 1 см.

рецепт сирного коржика на сніданок
Коржик на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити коржик на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. За бажанням, накрити сковороду кришкою для кращого прожарювання.

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