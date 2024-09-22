Сырники на завтрак без муки – пошаговый рецепт приготовления.

Сырники на завтрак. Фото: Freepik

Попробуйте легкий рецепт сырников без муки, которые станут вашим любимым завтраком! Нежные, воздушные и полезные — идеальные сырники, которые захочется готовить несколько раз в неделю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный 5% 700 г;

яйца 2 шт;

сахар 2 ст. л;

ванильный сахар 1 ч. л;

манная крупа 5 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить и добавить в творог. Всыпать ванильный и классический сахар. Добавить манную крупу и тщательно перемешать. Творожную массу накрыть полотенцем и оставить на 10 минут для набухания манной крупы.

Приготовление сырников. Фото: gospodynka.com.ua

После этого творожную массу слегка перемешать и сформировать творожники вручную или с помощью круглой формы или ножа.

Жареные сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить сырники на сковороде с под крышкой маслом по 2-3 минуты с каждой стороны.

Сырники с джемом. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать сырники с вареньем или джемом. Результат — пышные и вкусные сырники для завтрака!

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