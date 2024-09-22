Сырники на завтрак без муки – пошаговый рецепт приготовления.

Сырники на завтрак без муки — настолько вкусные, что захочется готовить каждый день
Попробуйте легкий рецепт сырников без муки, которые станут вашим любимым завтраком! Нежные, воздушные и полезные — идеальные сырники, которые захочется готовить несколько раз в неделю.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный 5% 700 г;
- яйца 2 шт;
- сахар 2 ст. л;
- ванильный сахар 1 ч. л;
- манная крупа 5 ст. л.
Способ приготовления
Яйца взбить и добавить в творог. Всыпать ванильный и классический сахар. Добавить манную крупу и тщательно перемешать. Творожную массу накрыть полотенцем и оставить на 10 минут для набухания манной крупы.
После этого творожную массу слегка перемешать и сформировать творожники вручную или с помощью круглой формы или ножа.
Обжарить сырники на сковороде с под крышкой маслом по 2-3 минуты с каждой стороны.
Подавать сырники с вареньем или джемом. Результат — пышные и вкусные сырники для завтрака!
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