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Сырники на завтрак без муки — настолько вкусные, что захочется готовить каждый день

22 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сырники на завтрак без муки – пошаговый рецепт приготовления.
Сырники на завтрак. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте легкий рецепт сырников без муки, которые станут вашим любимым завтраком! Нежные, воздушные и полезные — идеальные сырники, которые захочется готовить несколько раз в неделю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный 5% 700 г;
  • яйца 2 шт;
  • сахар 2 ст. л;
  • ванильный сахар 1 ч. л;
  • манная крупа 5 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить и добавить в творог. Всыпать ванильный и классический сахар. Добавить манную крупу и тщательно перемешать. Творожную массу накрыть полотенцем и оставить на 10 минут для набухания манной крупы.

рецепт сырников без муки
Приготовление сырников. Фото: gospodynka.com.ua

После этого творожную массу слегка перемешать и сформировать творожники вручную или с помощью круглой формы или ножа.

простой рецепт сырников без муки
Жареные сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить сырники на сковороде с под крышкой маслом по 2-3 минуты с каждой стороны.

вкусный рецепт сырников без муки
Сырники с джемом. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать сырники с вареньем или джемом. Результат — пышные и вкусные сырники для завтрака!

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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