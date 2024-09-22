Сирники на сніданок без борошна — покроковий рецепт приготування.

Сирники на сніданок без борошна — настільки смачні, що захочеться готувати щодня
Спробуйте легкий рецепт сирників без борошна, які стануть вашим улюбленим сніданком! Ніжні, повітряні і корисні — ідеальні сирники, які захочеться готувати кілька разів на тиждень.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний 5% 700 г;
- яйця 2 шт;
- цукор 2 ст. л;
- ванільний цукор 1 ч. л;
- манна крупа 5 ст. л.
Спосіб приготування
Яйця збити та додати до сиру. Всипати ванільний і класичний цукор. Додати манну крупу та ретельно перемішати. Сирну масу накрити рушником і залишити на 10 хвилин для набухання манної крупи.
Після цього сирну масу злегка перемішати і сформувати сирники вручну або за допомогою круглої форми чи ножа.
Обсмажити сирники на сковороді з олією під кришкою по 2-3 хвилини з кожного боку.
Подавати сирники з варенням або джемом. Результат — пишні та смачні сирники для сніданку!
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