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Сирники на сніданок без борошна — настільки смачні, що захочеться готувати щодня

22 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирники на сніданок без борошна — покроковий рецепт приготування.
Сирники на сніданок. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте легкий рецепт сирників без борошна, які стануть вашим улюбленим сніданком! Ніжні, повітряні і корисні — ідеальні сирники, які захочеться готувати кілька разів на тиждень.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • сир кисломолочний 5% 700 г;
  • яйця 2 шт;
  • цукор 2 ст. л;
  • ванільний цукор 1 ч. л;
  • манна крупа 5 ст. л.

Спосіб приготування 

Яйця збити та додати до сиру. Всипати ванільний і класичний цукор. Додати манну крупу та ретельно перемішати. Сирну масу накрити рушником і залишити на 10 хвилин для набухання манної крупи.

рецепт сирників без борошна
Приготування сирників. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього сирну масу злегка перемішати і сформувати сирники вручну або за допомогою круглої форми чи ножа.

простий рецепт сирників без борошна
Смажені сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити сирники на сковороді з олією під кришкою по 2-3 хвилини з кожного боку.

смачний рецепт сирників без борошна
Синрники з джемом. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати сирники з варенням або джемом. Результат — пишні та смачні сирники для сніданку!

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