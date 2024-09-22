Сирники на сніданок без борошна — покроковий рецепт приготування.

Сирники на сніданок. Фото: Freepik

Спробуйте легкий рецепт сирників без борошна, які стануть вашим улюбленим сніданком! Ніжні, повітряні і корисні — ідеальні сирники, які захочеться готувати кілька разів на тиждень.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний 5% 700 г;

яйця 2 шт;

цукор 2 ст. л;

ванільний цукор 1 ч. л;

манна крупа 5 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця збити та додати до сиру. Всипати ванільний і класичний цукор. Додати манну крупу та ретельно перемішати. Сирну масу накрити рушником і залишити на 10 хвилин для набухання манної крупи.

Приготування сирників. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього сирну масу злегка перемішати і сформувати сирники вручну або за допомогою круглої форми чи ножа.

Смажені сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити сирники на сковороді з олією під кришкою по 2-3 хвилини з кожного боку.

Синрники з джемом. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати сирники з варенням або джемом. Результат — пишні та смачні сирники для сніданку!

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.