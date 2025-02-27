Сырники Шестьсот - легендарный рецепт из популярного кафе

Сырники "Шестьсот" — рецепт из популярного кафе, которому 10 лет
Хотите попробовать сырники, которые уже 10 лет остаются фаворитами любимого кафе? Готовьте "Шестьсот" по проверенному рецепту — нежные, воздушные и безупречные на вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог (от 5%) — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 30 г + для посыпки;
- соль — 1 г;
- сахар — 50 г;
- масло — 30 мл. (для жарки).
Способ приготовления
Творог должен быть сухим, без лишней влаги. Выложить его в миску, добавить яйцо, муку, соль и сахар.
Взбить массу блендером до однородной консистенции. Дать постоять 15 минут.
Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить творожную массу, сформировать из нее рулет. Нарезать на кусочки толщиной примерно 1,5 см, придать им округлую форму и слегка обвалять в муке. Должно получиться около 12 сырников.
Разогреть сковороду, влить масло, выложить сырники. Обжаривать на слабом огне под закрытой крышкой до золотистого цвета с обеих сторон. Подавать горячими со сметаной, медом или ягодами.
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