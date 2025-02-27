Сырники Шестьсот - легендарный рецепт из популярного кафе

Сырники "Шестьсот". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите попробовать сырники, которые уже 10 лет остаются фаворитами любимого кафе? Готовьте "Шестьсот" по проверенному рецепту — нежные, воздушные и безупречные на вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог (от 5%) — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 30 г + для посыпки;

соль — 1 г;

сахар — 50 г;

масло — 30 мл. (для жарки).

Способ приготовления

Творог должен быть сухим, без лишней влаги. Выложить его в миску, добавить яйцо, муку, соль и сахар.

Творог и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить массу блендером до однородной консистенции. Дать постоять 15 минут.

Приготовление сырников. Фото: gospodynka.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить творожную массу, сформировать из нее рулет. Нарезать на кусочки толщиной примерно 1,5 см, придать им округлую форму и слегка обвалять в муке. Должно получиться около 12 сырников.

Жареные сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, влить масло, выложить сырники. Обжаривать на слабом огне под закрытой крышкой до золотистого цвета с обеих сторон. Подавать горячими со сметаной, медом или ягодами.

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