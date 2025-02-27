Сирники Шістсот — легендарний рецепт із популярного кафе

Сирники "Шістсот" — рецепт з популярного кафе, якому 10 років
Хочете спробувати сирники, які вже 10 років залишаються фаворитами улюбленого кафе? Готуйте "Шістсот" за перевіреним рецептом — ніжні, повітряні та бездоганні на смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир (від 5%) — 400 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 30 г + для посипання;
- сіль — 1 г;
- цукор — 50 г;
- олія — 30 мл. (для смаження).
Спосіб приготування
Кисломолочний сир має бути сухим, без зайвої вологи. Викласти його в миску, додати яйце, борошно, сіль і цукор.
Збити масу блендером до однорідної консистенції. Дати постояти 15 хвилин.
Присипати робочу поверхню борошном, викласти сирну масу, сформувати з неї рулет. Нарізати на шматочки товщиною приблизно 1,5 см, надати їм округлої форми та злегка обкачати в борошні. Повинно вийти близько 12 сирників.
Розігріти сковороду, влити олію, викласти сирники. Обсмажувати на слабкому вогні під закритою кришкою до золотистого кольору з обох боків. Подавати гарячими зі сметаною, медом або ягодами.
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