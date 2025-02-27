Сирники Шістсот — легендарний рецепт із популярного кафе

Сирники "Шістсот". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете спробувати сирники, які вже 10 років залишаються фаворитами улюбленого кафе? Готуйте "Шістсот" за перевіреним рецептом — ніжні, повітряні та бездоганні на смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир (від 5%) — 400 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 30 г + для посипання;

сіль — 1 г;

цукор — 50 г;

олія — 30 мл. (для смаження).

Спосіб приготування

Кисломолочний сир має бути сухим, без зайвої вологи. Викласти його в миску, додати яйце, борошно, сіль і цукор.

Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Збити масу блендером до однорідної консистенції. Дати постояти 15 хвилин.

Приготування сирників. Фото: gospodynka.com.ua

Присипати робочу поверхню борошном, викласти сирну масу, сформувати з неї рулет. Нарізати на шматочки товщиною приблизно 1,5 см, надати їм округлої форми та злегка обкачати в борошні. Повинно вийти близько 12 сирників.

Смажені сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, влити олію, викласти сирники. Обсмажувати на слабкому вогні під закритою кришкою до золотистого кольору з обох боків. Подавати гарячими зі сметаною, медом або ягодами.

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