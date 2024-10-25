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Сытная яичница с грибами, томатами и сыром — рецепт для энергичного начала дня

25 октября 2024 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сытная яичница с грибами, томатами и сыром — идеальный завтрак для энергии на весь день
Яичница с грибами, томатами и сыром. Фото: shuba.life
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете простой и питательный рецепт на завтрак? Яичница с грибами, томатами и сыром — это вкусный и сытный вариант, который снабдит энергией на весь день. Идеальное начало утра с минимумом усилий.

Рецепт опубликовали на кулинарном сайте Shuba.

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Вам понадобится:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • ветчина копченая — 250 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • черствый хлеб — 100 г;
  • томаты — 2 шт.;
  • масло — 4 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1 ч. л.;
  • луковый порошок — 1 ч. л.;
  • сыр твердый — 75 г;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте кубиками черствый хлеб и ветчину. Помойте и нарежьте помидоры кубиками. Нарежьте слайсами шампиньоны. Натрите сыр. Разогрейте 3 ч. л. растительного масла на среднем огне в большой глубокой сковороде. Добавьте кубики хлеба и готовьте, пока они не станут хрустящими.

Извлеките хлебные кубики на тарелку, снова поставьте сковороду на огонь и добавьте еще 1 ч. л. растительного масла. Добавьте ветчину, грибы, чесночный порошок и луковый порошок. Жарьте 5-10 минут.

Поместите хлебные кубики в сковороду вместе с помидорами и перемешайте. Сделайте 4 ямки в смеси и разбейте в каждую ямку яйцо, посыпьте всю яичницу сыром и готовьте 5 минут, пока нижняя часть яиц не будет готова. Накройте крышкой, оставьте на 30 секунд и выключайте огонь.

Удалите сковороду с огня и снимите крышку. Подавайте яичницу с любимой зеленью.

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