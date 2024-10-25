Сытная яичница с грибами, томатами и сыром — идеальный завтрак для энергии на весь день

Сытная яичница с грибами, томатами и сыром — рецепт для энергичного начала дня
Ищете простой и питательный рецепт на завтрак? Яичница с грибами, томатами и сыром — это вкусный и сытный вариант, который снабдит энергией на весь день. Идеальное начало утра с минимумом усилий.
Рецепт опубликовали на кулинарном сайте Shuba.
Вам понадобится:
- яйца куриные — 4 шт.;
- ветчина копченая — 250 г;
- шампиньоны — 300 г;
- черствый хлеб — 100 г;
- томаты — 2 шт.;
- масло — 4 ч. л.;
- чеснок сушеный — 1 ч. л.;
- луковый порошок — 1 ч. л.;
- сыр твердый — 75 г;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте кубиками черствый хлеб и ветчину. Помойте и нарежьте помидоры кубиками. Нарежьте слайсами шампиньоны. Натрите сыр. Разогрейте 3 ч. л. растительного масла на среднем огне в большой глубокой сковороде. Добавьте кубики хлеба и готовьте, пока они не станут хрустящими.
Извлеките хлебные кубики на тарелку, снова поставьте сковороду на огонь и добавьте еще 1 ч. л. растительного масла. Добавьте ветчину, грибы, чесночный порошок и луковый порошок. Жарьте 5-10 минут.
Поместите хлебные кубики в сковороду вместе с помидорами и перемешайте. Сделайте 4 ямки в смеси и разбейте в каждую ямку яйцо, посыпьте всю яичницу сыром и готовьте 5 минут, пока нижняя часть яиц не будет готова. Накройте крышкой, оставьте на 30 секунд и выключайте огонь.
Удалите сковороду с огня и снимите крышку. Подавайте яичницу с любимой зеленью.
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