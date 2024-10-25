Ситна яєчня з грибами, томатами й сиром — ідеальний сніданок для енергії на весь день

Яєчня з грибами, томатами й сиром. Фото: shuba.life

Шукаєте простий і поживний рецепт на сніданок? Яєчня з грибами, томатами й сиром — це смачний і ситний варіант, який забезпечить енергією на весь день. Ідеальний початок ранку з мінімумом зусиль.

Рецепт опублікували на кулінарному сайті Shuba.

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Вам знадобиться:

яйця курячі — 4 шт.;

шинка копчена — 250 г;

печериці — 300 г;

черствий хліб — 100 г;

томати — 2 шт.;

олія — 4 ч. л.;

часник сушений — 1 ч. л.;

цибулевий порошок — 1 ч. л.;

сир твердий — 75 г;

сіль на смак.

Спосіб приготування

Наріжте кубиками черствий хліб і шинку. Помийте й наріжте кубиками помідори. Наріжте слайсами печериці. Натріть сир. Розігрійте 3 ч. л. олії на середньому вогні у великій глибокій сковороді. Додайте кубики хліба і готуйте, поки вони не стануть хрусткими.

Вийміть хлібні кубики на тарілку, знову поставте сковороду на вогонь і додайте ще 1 ч. л. олії. Додайте шинку, гриби, часниковий порошок і цибульний порошок. Смажте 5-10 хвилин.

Помістіть хлібні кубики назад у пательню разом із помідорами та перемішайте. Зробіть 4 ямки в суміші та розбийте в кожну ямку яйце, посипте всю яєчню сиром та готуйте 5 хвилин, поки нижня частина яєць не буде готовою. Накрийте кришкою, залиште на 30 секунд та вимикайте вогонь.

Приберіть сковороду з вогню та зніміть кришку. Подавайте яєчню з улюбленою зеленню.

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