Сытные бутерброды Мимоза за 5 минут — простой завтрак, который станет любимым

Сытные бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Сытные бутерброды "Мимоза" — это простой и быстрый вариант для завтрака всего за 5 минут. Вкусные, нежные, из доступных продуктов, они станут отличным началом дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 1 шт.

сардина — 1 банка (240 г)

морковь — 1 шт.

яйца — 2 шт.

майонез;

креп.

Способ приготовления

Отварить морковь и яйца. Отделить белок от желтка, натереть оба ингредиента отдельно на мелкой терке. Натереть вареную морковь на мелкой терке.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Слить жидкость с сардин, размять рыбу вилкой в миске. Добавить к сардинам натертые морковь и белок. Заправить майонезом, тщательно перемешать.

Жареный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить ломтики батона на сковороде. Намазать батон полученной массой, посыпать сверху тертым желтком. Украсить бутерброды веточкой укропа.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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