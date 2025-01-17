Сытные бутерброды Мимоза за 5 минут — простой завтрак, который станет любимым

Сытные бутерброды "Мимоза" за 5 минут на завтрак
Сытные бутерброды "Мимоза" — это простой и быстрый вариант для завтрака всего за 5 минут. Вкусные, нежные, из доступных продуктов, они станут отличным началом дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.
- сардина — 1 банка (240 г)
- морковь — 1 шт.
- яйца — 2 шт.
- майонез;
- креп.
Способ приготовления
Отварить морковь и яйца. Отделить белок от желтка, натереть оба ингредиента отдельно на мелкой терке. Натереть вареную морковь на мелкой терке.
Слить жидкость с сардин, размять рыбу вилкой в миске. Добавить к сардинам натертые морковь и белок. Заправить майонезом, тщательно перемешать.
Обжарить ломтики батона на сковороде. Намазать батон полученной массой, посыпать сверху тертым желтком. Украсить бутерброды веточкой укропа.
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