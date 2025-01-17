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Сытные бутерброды "Мимоза" за 5 минут на завтрак

17 января 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сытные бутерброды Мимоза за 5 минут — простой завтрак, который станет любимым
Сытные бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сытные бутерброды "Мимоза" — это простой и быстрый вариант для завтрака всего за 5 минут. Вкусные, нежные, из доступных продуктов, они станут отличным началом дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.
  • сардина — 1 банка (240 г)
  • морковь — 1 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • майонез;
  • креп.

Способ приготовления 

Отварить морковь и яйца. Отделить белок от желтка, натереть оба ингредиента отдельно на мелкой терке. Натереть вареную морковь на мелкой терке.

вкусные бутерброды на завтрак
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Слить жидкость с сардин, размять рыбу вилкой в миске. Добавить к сардинам натертые морковь и белок. Заправить майонезом, тщательно перемешать.

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Жареный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить ломтики батона на сковороде. Намазать батон полученной массой, посыпать сверху тертым желтком. Украсить бутерброды веточкой укропа.

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Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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