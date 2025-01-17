Ситні бутерброди Мімоза за 5 хвилин — простий сніданок, який стане улюбленим

Ситні бутерброди "Мімоза" за 5 хвилин на сніданок
Ситні бутерброди "Мімоза" — це простий та швидкий варіант для сніданку всього за 5 хвилин. Смачні, ніжні, з доступних продуктів, вони стануть чудовим початком дня.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 1 шт.;
- сардина — 1 банка (240 г)
- морква — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.
- майонез;
- кріп.
Спосіб приготування
Відварити моркву та яйця. Відокремити білок від жовтка, натерти обидва інгредієнти окремо на дрібній терці. Натерти варену моркву на дрібній терці.
Злити рідину з сардин, розім'яти рибу виделкою в мисці. Додати до сардин натерті моркву та білок. Заправити майонезом, ретельно перемішати.
Обсмажити скибочки батона на сковороді. Намастити батон отриманою масою, посипати зверху тертим жовтком. Прикрасити бутерброди гілочкою кропу.
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