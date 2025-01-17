Ситні бутерброди Мімоза за 5 хвилин — простий сніданок, який стане улюбленим

Ситні бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ситні бутерброди "Мімоза" — це простий та швидкий варіант для сніданку всього за 5 хвилин. Смачні, ніжні, з доступних продуктів, вони стануть чудовим початком дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

сардина — 1 банка (240 г)

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.

майонез;

кріп.

Спосіб приготування

Відварити моркву та яйця. Відокремити білок від жовтка, натерти обидва інгредієнти окремо на дрібній терці. Натерти варену моркву на дрібній терці.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Злити рідину з сардин, розім'яти рибу виделкою в мисці. Додати до сардин натерті моркву та білок. Заправити майонезом, ретельно перемішати.

Смажений хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити скибочки батона на сковороді. Намастити батон отриманою масою, посипати зверху тертим жовтком. Прикрасити бутерброди гілочкою кропу.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

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