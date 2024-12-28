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Сытные и питательные бутерброды с авокадо на завтрак за 10 минут

28 декабря 2024 06:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сытные бутерброды из авокадо на завтрак – готовить за 10 минут.
Питательные бутерброды по авокадо. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете вкусный и питательный завтрак, эти бутерброды из авокадо — именно то, что нужно. Только 10 минут на приготовление, и вы получите идеальное начало дня!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • багет — 1 шт.;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • авокадо — 2 шт.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • лук красный — ½ шт.;
  • кориандр — пучок;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • помидор — 2 шт.

Способ приготовления

Нарезать багет на шесть небольших кусочков. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить хлеб до золотистой корочки с обеих сторон на умеренном огне.

как приготовить бутерброды из авокадо
Намазка из авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Избавить авокадо от косточки и кожуры, мякоть размять в пюре в отдельной миске. Нарезать лук на маленькие квадратики, чеснок пропустить через пресс. Добавить оба продукта в пюре из авокадо.

Очистить помидоры от серединки с семенами, нарезать маленькими квадратиками. Добавить кориандр, вместе с помидорами добавить в пюре, полить лимонным соком.

вкусная намазка из авокадо на завтрак
Бутерброды с авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить и посыпать черным молотым перцем эту массу. Намазать на подготовленный хлеб равномерно.

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