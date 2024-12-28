Сытные бутерброды из авокадо на завтрак – готовить за 10 минут.

Сытные и питательные бутерброды с авокадо на завтрак за 10 минут
Если вы ищете вкусный и питательный завтрак, эти бутерброды из авокадо — именно то, что нужно. Только 10 минут на приготовление, и вы получите идеальное начало дня!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- багет — 1 шт.;
- черный молотый перец — щепотка;
- масло сливочное — 50 г;
- соль — ½ ч. л.;
- авокадо — 2 шт.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- лук красный — ½ шт.;
- кориандр — пучок;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- помидор — 2 шт.
Способ приготовления
Нарезать багет на шесть небольших кусочков. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить хлеб до золотистой корочки с обеих сторон на умеренном огне.
Избавить авокадо от косточки и кожуры, мякоть размять в пюре в отдельной миске. Нарезать лук на маленькие квадратики, чеснок пропустить через пресс. Добавить оба продукта в пюре из авокадо.
Очистить помидоры от серединки с семенами, нарезать маленькими квадратиками. Добавить кориандр, вместе с помидорами добавить в пюре, полить лимонным соком.
Посолить и посыпать черным молотым перцем эту массу. Намазать на подготовленный хлеб равномерно.
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