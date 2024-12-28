Ситні бутерброди з авокадо на сніданок — готувати за 10 хвилин.

Поживні бутерброди з авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте смачний та поживний сніданок, ці бутерброди з авокадо — саме те, що потрібно. Лише 10 хвилин на приготування, і ви отримаєте ідеальний початок дня!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

багет — 1 шт.;

чорний мелений перець — щіпка;

масло вершкове — 50 г;

сіль — ½ ч. л.;

авокадо — 2 шт.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

цибуля червона — ½ шт.;

коріандр — пучок;

часник — 1-2 зубчики;

помідор — 2 шт.

Спосіб приготування

Нарізати багет на шість невеликих шматочків. На сковороді розтопити вершкове масло, обсмажити хліб до золотистої скоринки по обидва боки при помірному вогні.

Намазка з авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Позбавити авокадо від кісточки і шкірки, м’якуш розім’яти в пюре в окремій мисці. Нарізати цибулю на маленькі квадратики, часник пропустити через прес. Додати обидва продукти в пюре з авокадо.

Очищати помідори від серединки з насінням, нарізати маленькими квадратиками. Шинкувати коріандр, разом із помідорами додати в пюре, полити лимонним соком.

Бутерброди з авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити і посипати чорним меленим перцем цю масу. Намазати на підготовлений хліб рівномірно.

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