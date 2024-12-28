Ситні бутерброди з авокадо на сніданок — готувати за 10 хвилин.

Ситні та поживні бутерброди з авокадо на сніданок за 10 хвилин
Якщо ви шукаєте смачний та поживний сніданок, ці бутерброди з авокадо — саме те, що потрібно. Лише 10 хвилин на приготування, і ви отримаєте ідеальний початок дня!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- багет — 1 шт.;
- чорний мелений перець — щіпка;
- масло вершкове — 50 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- авокадо — 2 шт.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- цибуля червона — ½ шт.;
- коріандр — пучок;
- часник — 1-2 зубчики;
- помідор — 2 шт.
Спосіб приготування
Нарізати багет на шість невеликих шматочків. На сковороді розтопити вершкове масло, обсмажити хліб до золотистої скоринки по обидва боки при помірному вогні.
Позбавити авокадо від кісточки і шкірки, м’якуш розім’яти в пюре в окремій мисці. Нарізати цибулю на маленькі квадратики, часник пропустити через прес. Додати обидва продукти в пюре з авокадо.
Очищати помідори від серединки з насінням, нарізати маленькими квадратиками. Шинкувати коріандр, разом із помідорами додати в пюре, полити лимонним соком.
Посолити і посипати чорним меленим перцем цю масу. Намазати на підготовлений хліб рівномірно.
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