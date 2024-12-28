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Ситні та поживні бутерброди з авокадо на сніданок за 10 хвилин

28 грудня 2024 06:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ситні бутерброди з авокадо на сніданок — готувати за 10 хвилин.
Поживні бутерброди з авокадо. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте смачний та поживний сніданок, ці бутерброди з авокадо — саме те, що потрібно. Лише 10 хвилин на приготування, і ви отримаєте ідеальний початок дня!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • багет — 1 шт.;
  • чорний мелений перець — щіпка;
  • масло вершкове — 50 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • авокадо — 2 шт.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • цибуля червона — ½ шт.;
  • коріандр — пучок;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • помідор — 2 шт.

Спосіб приготування

Нарізати багет на шість невеликих шматочків. На сковороді розтопити вершкове масло, обсмажити хліб до золотистої скоринки по обидва боки при помірному вогні.

як приготувати бутерброди з авокадо
Намазка з авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Позбавити авокадо від кісточки і шкірки, м’якуш розім’яти в пюре в окремій мисці. Нарізати цибулю на маленькі квадратики, часник пропустити через прес. Додати обидва продукти в пюре з авокадо.

Очищати помідори від серединки з насінням, нарізати маленькими квадратиками. Шинкувати коріандр, разом із помідорами додати в пюре, полити лимонним соком.

смачна намазка з авокадо на сніданок
Бутерброди з авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити і посипати чорним меленим перцем цю масу. Намазати на підготовлений хліб рівномірно.

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