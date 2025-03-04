Сытный и вкусный картофельный пирог на сковороде — два варианта приготовления

Сытный картофельный пирог на сковороде — 2 варианта приготовления
Картофельный пирог на сковороде — это идеальный вариант простого и питательного блюда. Выбирайте начинку на свой вкус: грибы или мясо. Готовится быстро, а получается невероятно вкусно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вариант №1 (с грибами):
- картофель — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль — ½ ч. л;
- смесь перцев — по вкусу;
- адыгейская соль — по вкусу;
- зеленый лук, укроп — по вкусу.
Для начинки:
- шампиньоны — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- сыр — 80 г.
Вариант №2 (с мясом):
- картофель — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- зеленый лук, укроп — по вкусу.
Для начинки:
- отварное мясо (курятина) — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- черный перец, соль — по вкусу;
- сыр — 80 г.
Способ приготовления
Начинка с грибами. Шампиньоны нарезать кубиками, лук измельчить. На разогретой сковороде обжарить лук до полупрозрачности, добавить грибы и жарить до испарения жидкости. Посолить, поперчить, перемешать и снять с огня. Сыр натереть на терке.
Начинка с мясом. Отваренное мясо нарезать кубиками, лук мелко порезать. Обжарить сначала лук, затем добавить мясо, посолить, поперчить и жарить вместе еще несколько минут.
Приготовление основы. Картофель очистить, натереть на крупной терке (отжимать сок не нужно). Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль, специи, зелень. Вбить яйца, перемешать.
На разогретую смазанную маслом сковороду (Ø26 см) выложить половину картофельной массы, равномерно распределить. Добавить начинку и сыр, накрыть второй частью картофельной массы.
Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки. Затем перевернуть с помощью тарелки и поджарить с другой стороны. Подавать горячим, с зеленью и сметаной.
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