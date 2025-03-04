Сытный и вкусный картофельный пирог на сковороде — два варианта приготовления

Картофельный пирог с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Картофельный пирог на сковороде — это идеальный вариант простого и питательного блюда. Выбирайте начинку на свой вкус: грибы или мясо. Готовится быстро, а получается невероятно вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вариант №1 (с грибами):

картофель — 500 г;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль — ½ ч. л;

смесь перцев — по вкусу;

адыгейская соль — по вкусу;

зеленый лук, укроп — по вкусу.

Для начинки:

шампиньоны — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

сыр — 80 г.

Вариант №2 (с мясом):

картофель — 500 г;

яйца — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

зеленый лук, укроп — по вкусу.

Для начинки:

отварное мясо (курятина) — 200 г;

лук — 1 шт.;

черный перец, соль — по вкусу;

сыр — 80 г.

Способ приготовления

Начинка с грибами. Шампиньоны нарезать кубиками, лук измельчить. На разогретой сковороде обжарить лук до полупрозрачности, добавить грибы и жарить до испарения жидкости. Посолить, поперчить, перемешать и снять с огня. Сыр натереть на терке.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка с мясом. Отваренное мясо нарезать кубиками, лук мелко порезать. Обжарить сначала лук, затем добавить мясо, посолить, поперчить и жарить вместе еще несколько минут.

Жареные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление основы. Картофель очистить, натереть на крупной терке (отжимать сок не нужно). Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль, специи, зелень. Вбить яйца, перемешать.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую смазанную маслом сковороду (Ø26 см) выложить половину картофельной массы, равномерно распределить. Добавить начинку и сыр, накрыть второй частью картофельной массы.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки. Затем перевернуть с помощью тарелки и поджарить с другой стороны. Подавать горячим, с зеленью и сметаной.

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