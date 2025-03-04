Ситний та смачний картопляний пиріг на сковороді — два варіанти приготування

Картопляний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Картопляний пиріг на сковороді — це ідеальний варіант простої та поживної страви. Вибирайте начинку на свій смак: гриби або м’ясо. Готується швидко, а виходить неймовірно смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Варіант №1 (з грибами):

картопля — 500 г;

яйця — 3 шт.;

часник — 3-4 зубчики;

сіль — ½ ч. л.;

суміш перців — за смаком;

адигейська сіль — за смаком;

зелена цибуля, кріп — за смаком.

Для начинки:

печериці — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль, чорний перець — за смаком;

сир — 80 г.

Варіант №2 (з м’ясом):

картопля — 500 г;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

зелена цибуля, кріп — за смаком.

Для начинки:

відварене м’ясо (курятина) — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

чорний перець, сіль — за смаком;

сир — 80 г.

Спосіб приготування

Начинка з грибами. Печериці нарізати кубиками, цибулю подрібнити. На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до напівпрозорості, додати гриби та смажити до випаровування рідини. Посолити, поперчити, перемішати та зняти з вогню. Сир натерти на тертці.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка з м’ясом. Відварене м’ясо нарізати кубиками, цибулю дрібно порізати. Обсмажити спочатку цибулю, потім додати м’ясо, посолити, поперчити та смажити разом ще кілька хвилин.

Смажені печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Приготування основи. Картоплю очистити, натерти на великій тертці (віджимати сік не потрібно). Додати пропущений через прес часник, сіль, спеції, зелень. Вбити яйця, перемішати.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту змащену олією сковороду (Ø26 см) викласти половину картопляної маси, рівномірно розподілити. Додати начинку та сир, накрити другою частиною картопляної маси.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки. Потім перевернути за допомогою тарілки та підсмажити з іншого боку. Подавати гарячим із зеленню та сметаною.

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