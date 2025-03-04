Ситний та смачний картопляний пиріг на сковороді — два варіанти приготування

Ситний картопляний пиріг на сковороді — 2 варіанти приготування
Картопляний пиріг на сковороді — це ідеальний варіант простої та поживної страви. Вибирайте начинку на свій смак: гриби або м’ясо. Готується швидко, а виходить неймовірно смачно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Варіант №1 (з грибами):
- картопля — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- часник — 3-4 зубчики;
- сіль — ½ ч. л.;
- суміш перців — за смаком;
- адигейська сіль — за смаком;
- зелена цибуля, кріп — за смаком.
Для начинки:
- печериці — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- сир — 80 г.
Варіант №2 (з м’ясом):
- картопля — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- зелена цибуля, кріп — за смаком.
Для начинки:
- відварене м’ясо (курятина) — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- чорний перець, сіль — за смаком;
- сир — 80 г.
Спосіб приготування
Начинка з грибами. Печериці нарізати кубиками, цибулю подрібнити. На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до напівпрозорості, додати гриби та смажити до випаровування рідини. Посолити, поперчити, перемішати та зняти з вогню. Сир натерти на тертці.
Начинка з м’ясом. Відварене м’ясо нарізати кубиками, цибулю дрібно порізати. Обсмажити спочатку цибулю, потім додати м’ясо, посолити, поперчити та смажити разом ще кілька хвилин.
Приготування основи. Картоплю очистити, натерти на великій тертці (віджимати сік не потрібно). Додати пропущений через прес часник, сіль, спеції, зелень. Вбити яйця, перемішати.
На розігріту змащену олією сковороду (Ø26 см) викласти половину картопляної маси, рівномірно розподілити. Додати начинку та сир, накрити другою частиною картопляної маси.
Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки. Потім перевернути за допомогою тарілки та підсмажити з іншого боку. Подавати гарячим із зеленню та сметаною.
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