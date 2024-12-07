Сытный завтрак за 5 минут из лаваша – рецепт, который покорит всех

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите удивить родных вкусным и сытным завтраком, не тратя много времени? Рецепт из лаваша станет настоящим спасителем в вашем арсенале. Минимум ингредиентов, всего 5 минут на приготовление — и вкусное начало дня гарантировано!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

тонкий лаваш — 1 упаковка (2 шт.);

колбаса (ветчина) — 4 ломтика;

сыр — 8-10 ломтиков;

вареное мясо — по желанию;

помидор (огурец) — 1 шт.;

зелень — 0,5 пучка;

майонез — 4 ст. л.;

кетчуп — 4 ст. л.;

яйцо — 2 шт.;

масло для жарки.

Способ приготовления

Придать лавашу квадратную форму. Оптимально — квадрат со стороной около 27 см. Сделать разрез из середины одной стороны лаваша в его центр.

Письмо лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

С помощью кисточки равномерно смазать поверхность лаваша майонезом и кетчупом. Мысленно разделить лаваш на четыре равных квадрата. На первый квадрат выложить тонкие ломтики колбасы.

Начинка из овощей и колбасы. Фото: smachnenke.com.ua

На второй квадрат добавить мелко нарезанное мясо, а сверху — ломтики помидоров. Мясо можно заменить другими ингредиентами, например свежими или маринованными огурцами. На два других квадрата выложить тонкие ломтики сыра, расположив их так, чтобы творог был по обе стороны готового изделия. По желанию сверху все посыпать мелко нарезанной зеленью.

Конверт из лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Поочередно складывать квадраты один на один, образуя многослойный "сэндвич". Обмакнуть с обеих сторон во взбитом яйце. Обжарить на сковороде с небольшим количеством разогретого под крышкой на слабом огне до образования золотистой корочки. Сыр должен расплавиться.

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка может варьироваться в зависимости от продуктов и вкусовых предпочтений. Такой сэндвич из лаваша — отличный вариант быстрого и сытного завтрака.

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