Ситний сніданок за 5 хвилин із лаваша — рецепт, який підкорить усіх

Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете здивувати рідних смачним і ситним сніданком, не витрачаючи багато часу? Рецепт із лаваша стане справжнім рятівником у вашому арсеналі. Мінімум інгредієнтів, лише 5 хвилин на приготування — і смачний початок дня гарантовано!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

тонкий лаваш — 1 упаковка (2 шт.);

ковбаса (шинка) — 4 скибочки;

сир – 8-10 скибочок;

варене м’ясо — за бажанням;

помідор (огірок) — 1 шт.;

зелень — 0,5 пучка;

майонез — 4 ст. л.;

кетчуп — 4 ст. л.;

яйце — 2 шт.;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Надати лавашу квадратну форму. Оптимально — квадрат зі стороною близько 27 см. Зробити розріз із середини однієї сторони лаваша до його центру.

Лист лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

За допомогою пензлика рівномірно змастити поверхню лаваша майонезом і кетчупом. Подумки розділити лаваш на чотири рівні квадрати. На перший квадрат викласти тонкі скибочки ковбаси.

Начинка з овочів та ковбаси. Фото: smachnenke.com.ua

На другий квадрат додати дрібно нарізане м’ясо, а зверху — скибочки помідорів. М’ясо можна замінити іншими інгредієнтами, наприклад, свіжими або маринованими огірками. На два інші квадрати викласти тонкі скибочки сиру, розташувавши їх так, щоб сир був з обох боків готового виробу. За бажанням зверху все посипати дрібно нарізаною зеленню.

Конверт з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

По черзі складати квадрати одне на один, утворюючи багатошаровий "сендвіч". Обмакнути з обох боків у збитому яйці. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії під кришкою на слабкому вогні до утворення золотистої скоринки. Сир має розплавитися.

Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка може варіюватися залежно від наявності продуктів і смакових уподобань. Такий сендвіч з лаваша — чудовий варіант швидкого та ситного сніданку.

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