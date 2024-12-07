Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ситний сніданок за 5 хвилин з лаваша — рецепт "лінивої мами" arrow

Ситний сніданок за 5 хвилин з лаваша — рецепт "лінивої мами"

7 грудня 2024 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ситний сніданок за 5 хвилин із лаваша — рецепт, який підкорить усіх
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати рідних смачним і ситним сніданком, не витрачаючи багато часу? Рецепт із лаваша стане справжнім рятівником у вашому арсеналі. Мінімум інгредієнтів, лише 5 хвилин на приготування — і смачний початок дня гарантовано!

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • тонкий лаваш — 1 упаковка (2 шт.);
  • ковбаса (шинка) — 4 скибочки;
  • сир – 8-10 скибочок;
  • варене м’ясо — за бажанням;
  • помідор (огірок) — 1 шт.;
  • зелень — 0,5 пучка;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • кетчуп — 4 ст. л.;
  • яйце — 2 шт.;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Надати лавашу квадратну форму. Оптимально — квадрат зі стороною близько 27 см. Зробити розріз із середини однієї сторони лаваша до його центру.

сніданок з лаваша
Лист лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

За допомогою пензлика рівномірно змастити поверхню лаваша майонезом і кетчупом. Подумки розділити лаваш на чотири рівні квадрати. На перший квадрат викласти тонкі скибочки ковбаси.

сніданок з лаваша та начинкою
Начинка з овочів та ковбаси. Фото: smachnenke.com.ua

На другий квадрат додати дрібно нарізане м’ясо, а зверху — скибочки помідорів. М’ясо можна замінити іншими інгредієнтами, наприклад, свіжими або маринованими огірками. На два інші квадрати викласти тонкі скибочки сиру, розташувавши їх так, щоб сир був з обох боків готового виробу. За бажанням зверху все посипати дрібно нарізаною зеленню.

рецепт сніданку з лаваша та начинкою
Конверт з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

По черзі складати квадрати одне на один, утворюючи багатошаровий "сендвіч". Обмакнути з обох боків у збитому яйці. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії під кришкою на слабкому вогні до утворення золотистої скоринки. Сир має розплавитися.

простий рецепт сніданку з лаваша та начинкою
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка може варіюватися залежно від наявності продуктів і смакових уподобань. Такий сендвіч з лаваша — чудовий варіант швидкого та ситного сніданку.

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

рецепти ідея для сніданку лаваш закуска ковбаса

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк пояснив, чому відмовляє у кредитному ліміті

06:58 Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

06:40 Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

06:35 На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро

06:30 Хто відповідає за тіло загиблого військового до поховання

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Ексклюзив

06:25 Якими будуть відключення світла взимку, — прогноз від ексміністра

Термінова новина

06:25 У Конотопі Сумської області пролунали вибухи

06:10 Доплати за понаднормовий стаж до пенсії — хто має право

06:01 В Ощадбанку розповіли, за що стягують по 30 грн з клієнтів

06:00 Росіяни говорять про вибухи у столиці Адигеї

07:01 ПриватБанк пояснив, чому відмовляє у кредитному ліміті

06:58 Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

06:40 Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

06:35 На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро

06:30 Хто відповідає за тіло загиблого військового до поховання

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Ексклюзив

06:25 Якими будуть відключення світла взимку, — прогноз від ексміністра

Термінова новина

06:25 У Конотопі Сумської області пролунали вибухи

06:10 Доплати за понаднормовий стаж до пенсії — хто має право

06:01 В Ощадбанку розповіли, за що стягують по 30 грн з клієнтів

06:00 Росіяни говорять про вибухи у столиці Адигеї

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят