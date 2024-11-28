Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Сколько граммов муки в одной столовой ложке и стакане arrow

Сколько граммов муки в одной столовой ложке и стакане

28 ноября 2024 20:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сколько граммов муки в столовой ложке и стакане – точное отмеривание для вашей кухни.
Мука и хлеб. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Важно точно отмерить муку для рецептов? Узнайте, сколько граммов муки содержится в одной столовой ложке и стакане.

Новини.LIVE расскажут сколько граммов муки содержится в столовой ложке или стакане, чтобы не допустить ошибок.

Читайте также:

Правильное отмеривание муки — важная составляющая успеха в приготовлении многих блюд. Особенно это касается выпечки, где точность в измерении ингредиентов может сильно повлиять на результат.

Сколько граммов муки в одной столовой ложке

Обычно в одной столовой ложке содержится около 15 граммов муки. Однако этот показатель может изменяться в зависимости от того, как именно вы набираете муку в ложку. меньшей.

сколько граммов муки в одной столовой ложке
Мука и ложка Фото: Freepik

Сколько граммов муки в одном стакане

В одном стандартном стакане (объем 250 мл) содержится примерно 130 граммов муки. Как и в случае с ложкой, если мука просеяна, то она будет легче, поэтому количество граммов будет меньше. больше, потому что оно будет уплотнено. Чтобы быть более точными, следует использовать кухонные весы для точного измерения ингредиентов.

Как отмерить муку точно

Перед измерением муку следует обязательно просеять. Это поможет сделать ее более рыхлой и уменьшит количество граммов на единицу объема.

сколько граммов муки в одном стакане
Мука на столе Фото: Freepik

Лучше не набирать муку прямо из пакета, а аккуратно набирать ее в ложку или стакан, а затем выравнивать поверхность ножом. Это позволит избежать лишнего уплотнения муки.

Если вы хотите добиться самых точных результатов, используйте кухонные весы. Вес 1 стакана муки обычно составляет 130 граммов, а столовая ложка — 15 граммов.

Знание этих простых правил поможет вам отмерить муку точно и безошибочно, что особенно важно в приготовлении блюд, где требуется точность, например в выпечке.

Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не помешать здоровью.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей в одну минуту — проверенный способ.

Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.

продукты лайфхаки советы выпечка мука

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Срочная новость

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

19:23 Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

19:21 Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра

18:55 Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Срочная новость

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

19:23 Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

19:21 Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра

18:55 Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией